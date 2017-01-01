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Новости

сегодня, 12:39

Ивановцы стали чемпионами в радиоспортивном многоборье

Юниоры соревновались в приеме и передаче радиограмм
С 3 по 8 августа в Севастополе прошли Чемпионат и Первенство России по радиоспорту в многоборье МР-4 в рамках "Армейских международных игр 2017". В них приняли участие спортсмены из 10 регионов России, которые соревновались в приеме и передаче радиограмм, в качестве и скорости работы в радиосети, в спортивном ориентировании на местности. Это стало самым сложным испытанием – участникам пришлось преодолеть жару, насыщенный рельеф, горы, колючки.

Спортсмены, представляющие Ивановскую область на этих соревнованиях - это воспитанники Спортивно-технической школы комитета молодежной политики, физической культуры и спорта города Иванова (юниоры), и старшее поколение – представители Регионального отделения Союза радиолюбителей Ивановской области.

В командном зачете в Первенстве России наши юниоры стали победителями, в Чемпионате России команда заняла второе место. В личном зачете призером Чемпионата России по радиоспорту в многоборье МР-4, среди женщин стала Манаева Светлана (2 место). Дмитрий Васильев и Полина Рубцова – абсолютные победители в группе юниоров, они выполнили нормативы Мастеров спорта. Призерами турнира стали Илья Рогов, Анна Ногтева, Анастасия Шлапакова.

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