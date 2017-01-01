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Новости

сегодня, 12:29

В Ивановской области прошел Kineshma chess

12 – 13 августа Кинешма принимала традиционный, 9-й по счету, межрегиональный шахматный фестиваль Kineshma chess. Хозяева из Ивановской области и гости из Москвы боролись за призы в четырех категориях: в общем зачете, среди школьников, ветеранов и женщин.  
   
На протяжении всего турнира лидерство сохраняли кмс Кутыров Игорь и мастер ФИДе Кудина Ирина (Иваново), ближе к концу турнира их догнал школьник из Москвы Гоцюк Денис. Так они и закончили турнир – Игорь Кутыров на первом месте, Ирина Кудина - на втором, а Денис Гоцюк на третьем.
Среди ветеранов первым стал кинешемец Пантелеев Павел. Детские призы поделили между собой Гусев Кирилл (1 место), Карцев Никита (2 место) и Ершов Дмитрий (3 место), все трое из г. Приволжск.

Лучший результат среди женщин показала Каузова Анастасия из Приволжска (1 место).

На церемонии открытия турнира президент областной федерации поздравил всех с Днем физкультурника и по традиции вручил зачетные книжки спортсменам, которым присвоены разряды.


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