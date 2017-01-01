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Новости

9 минут назад

Предполагаемая убийца двухлетней Яны Леоненко попросила прощения у мамы девочки

Подробности прения сторон в областном суде и ФОТО из зала суда
Во вторник состоялись прения сторон по громкому уголовному делу — убийству двухлетней Яны Леоненко. Трагедия произошла 2 сентября прошлого года.

Сегодня обвинение лично поддержал прокурор области Андрей Ханько. Он подчеркнул, что уроженка Азербайджана Гульхар Ширалиева признала свою вину. Пояснила, что похитила и столкнула внебрачного ребенка мужа в реку в надежде, что супруг к ней вернется. Кроме того, добавил Андрей Ханько, вину Ширалиевой подтверждают собранные доказательства, показания потерпевшей и свидетелей.

Прокурор отметил, что при вынесении приговора нужно учесть несколько смягчающих обстоятельств: явку подсудимой с повинной, наличие у нее двоих малолетних детей, содействие следствию, раскаяние и смешанное расстройство личности. Андрей Ханько просил для Гульхар Ширалиевой наказание в виде 13 лет колонии общего режима.

Очень эмоциональной была речь потерпевшей Марины Леоненко - матери убитой девочки. С фотографией дочки в руках, едва сдерживая слезы, она отметила, что не хочет жить, понесла невосполнимую утрату и, если бы не было моратория на смертную казнь, то просила бы для Ширалиевой высшей меры наказания. В качестве компенсации морального вреда потребовала 3 миллиона рублей.

Адвокат подсудимой Владимир Осипов подчеркнул, что на убийство его подзащитную толкнуло стечение жизненных обстоятельств. Она знала о связи мужа на стороне. Устав терпеть, забрала детей и уехала от него на родину, в Азербайджан. Тот вернул ее, но продолжил общение с другой женщиной. Отчего законная супруга стала замкнутой, молчаливой. Муж же, по словам Владимира Осипова, бил ее, грозился бросить и по мусульманским обычаям забрать детей. В своем последнем слове Гульхар Шираливеа попросила у Марины Леоненко прощения, заметив, что раскаивается в содеянном. Однако потерпевшая их не приняла, высказавшись в весьма резкой форме.
Суд удалился на вынесение приговора. Его объявят 22 августа.

Во время сегодняшнего заседания суда вскрылось немало подробностей ЧП. Подробнее смотрите в вечернем выпуске программы «Губерния».

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							"Адвокат подсудимой Владимир Осипов подчеркнул, что на убийство его подзащитную толкнуло стечение жизненных обстоятельств." - Для убийцы двухлетнего ребенка не может быть оправдания, если проблемы у тебя, то иди себя убей ап стену, ненормальная.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Предполагаемая убийца двухлетней Яны Леоненко попросила прощения у мамы девочки
				
17 минут назад

				

				Предполагаемая убийца двухлетней Яны Леоненко попросила прощения у мамы девочки 
									
								

					Подробности прения сторон в областном суде и ФОТО из зала суда				

				

	    			
    
	    				
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