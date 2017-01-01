Жительница Ивановской области похитила деньги у знакомой, обнимая ее на прощание

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С заявлением о краже в полицию обратилась 55-летняя местная жительница Лежнева. Женщина пришла на автостанцию встречать сына и обнаружила пропажу наличных. Выяснилось, что там заявительница общалась со знакомой.Установлено, что 51-летняя жительница Лежневского района похитила из сумки потерпевшей 3000 рублей, когда обнимала ее на прощание. В содеянном фигурантка призналась, написала явку с повинной. Похищенные деньги возвращены законной владелице. Возбуждено уголовное дело, похитительнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.