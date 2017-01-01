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Новости

48 минут назад

Жители Наволок пикетируют областное правительство и "Росприроднадзор"

ФОТО
Жители Наволок в очередной раз высказывают протест против строительства полигона ТБО возле санатория "Станко". Сегодня люди вышли с плакатами: "Свалка ТБО у д.Тарасиха - геноцид народа", "Чистое будущее - в чистом настоящем", "Спасем Наволоки! Защитим Волгу!","Чиновники, вы губите матушку Волгу", "Позор чиновникам, убивающим Волгу" и др.


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