Жители Наволок пикетируют областное правительство и "Росприроднадзор"

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Жители Наволок в очередной раз высказывают протест против строительства полигона ТБО возле санатория "Станко". Сегодня люди вышли с плакатами: "Свалка ТБО у д.Тарасиха - геноцид народа", "Чистое будущее - в чистом настоящем", "Спасем Наволоки! Защитим Волгу!","Чиновники, вы губите матушку Волгу", "Позор чиновникам, убивающим Волгу" и др.