Ивановская молодежь облюбовала парковку торгового центра для ночных тусовок

Жители соседних домов жалуются на шум - ВИДЕО

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На парковке возле торгового центра "Тополь" молодежь, в частности - любители автотюнинга, собирается не первый год. Но в последнее время ивановцы все чаще жалуются и на шумные сборища у "Ясеня" на проспекте Строителей. Сегодня в социальных сетях появилось видео, которое снял житель дома напротив. Видно, что время - час ночи, слышны низкие басы, судя по всему - из машины. Напомним, что закон о тишине в Ивановской области по-прежнему не работает из-за отсутствия соглашения между полицией и органами самоуправления.ВК "Подслушано" Иваново