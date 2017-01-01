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Новости

58 минут назад

Ивановская молодежь облюбовала парковку торгового центра для ночных тусовок

Жители соседних домов жалуются на шум - ВИДЕО
На парковке возле торгового центра "Тополь" молодежь, в частности - любители автотюнинга, собирается не первый год. Но в последнее время ивановцы все чаще жалуются и на шумные сборища у "Ясеня" на проспекте Строителей. Сегодня в социальных сетях появилось видео, которое снял житель дома напротив. Видно, что время - час ночи, слышны низкие басы, судя по всему - из машины. Напомним, что закон о тишине в Ивановской области по-прежнему не работает из-за отсутствия соглашения между полицией и органами самоуправления.

Видео: ВК "Подслушано" Иваново


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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Муся								
							
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  • 56 минут назад
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							это временно, пока у Тополя стоят карусельки, молодежь к Ясеню перебралась, потом все вернется к Тополю и будут снова жители у Тополя жаловаться на низкие басы								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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