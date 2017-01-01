Ивановские поисковики отправились в "Долину смерти"

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Ивановский отряд «Поиск» во главе с командиром Виктором Егоровым 12 августа отправился на очередную вахту памяти под Великий Новгород. В 1942 году здесь под Мясным Бором погибла Вторая Ударная армия. На героев фронта пала тень предателя генерала Власова — и погибших солдат не хоронили 46 лет до прихода поисковиков.«Поиск» стал пионером поискового движения на ивановской земле. В 1989 году его бойцы приехали на Всесоюзную вахту памяти «Долина». С тех пор отряд в «Долине» работает каждый год. Подняты останки 327 солдат Великой Отечественной войны, найдено 8 смертных медальонов, 2 именные вещи.- рассказывает командир отряда «Поиск» Виктор Егоров.В составе отряда студенты, инженеры, преподаватели. Все участники — опытные поисковики. Многие из них награждены медалями за поисковое отличие.