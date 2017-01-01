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Новости

27 минут назад

В отношении главного архитектора Кинешмы возбуждено уголовное дело

В совершении преступления подозревается начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинешма Ивановской области.

По версии следствия, в период с февраля по сентябрь 2015 года местный чиновник выдал ООО «Гранд Партнёр» разрешения на ввод в эксплуатацию 9 индивидуальных жилых домов, непригодных для проживания.

Начальник отдела архитектуры заведомо знал, что указанные объекты не обладают признаками объекта капитального строительства.В результате незаконных действий чиновника у коммерческой организации возникли правовые основания для регистрации права собственности на дома, перепродажи и в последствии передаче администрацией г.о. Кинешма третьим лицам без торгов за плату в размере лишь 3% от кадастровой стоимости земельных участков, на которых расположены построенные сооружения.

Незаконные действия повлекли за собой не получение бюджетом г.о. Кинешма дохода в размере более 6,7 млн рублей.

В настоящее время следователями проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Предварительное следствие продолжается, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.


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