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Новости

сегодня, 09:22

В Богородском автомобилист протаранил припаркованные "Лексус" и ВАЗ

ФОТО
ДТП произошло вчера в 17.40 на улице Большая Клинцевская. За рулем "Мицубиси" находился 60-летний мужчина. Почему он совершил наезд на припаркованный у правого края проезжей части ВАЗ (который, в свою очередь, врезался в стоящий впереди "Лексус GX 460") не сообщается, но известно, что водитель был трезв. После оказания медицинской помощи он был оставлен на месте, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.


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