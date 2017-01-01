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В Богородском автомобилист протаранил припаркованные "Лексус" и ВАЗ
ФОТОДТП произошло вчера в 17.40 на улице Большая Клинцевская. За рулем "Мицубиси" находился 60-летний мужчина. Почему он совершил наезд на припаркованный у правого края проезжей части ВАЗ (который, в свою очередь, врезался в стоящий впереди "Лексус GX 460") не сообщается, но известно, что водитель был трезв. После оказания медицинской помощи он был оставлен на месте, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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