В Иванове совершено нападение на салон "Интим"

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14 августа около 22 часов вечера - перед самым закрытием - было совершено нападение на салон-магазин "Интим" в Иванове на улице 10 Августа.По словам свидетелей, неизвестный выбежал с продукцией салона.Некоторое время телефон круглосуточной доставки в магазине был недоступен. Работники магазина отказались от комментария, хотя и подтвердили факт нападения.Салон-магазин торгует продукцией эротического характера, возбуждающими средствами, костюмами для ролевых игр и т.п.