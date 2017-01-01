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Новости

21 минуту назад

В Иванове совершено нападение на салон "Интим"

14 августа около 22 часов вечера - перед самым закрытием - было совершено нападение на салон-магазин "Интим" в Иванове на улице 10 Августа. 
По словам свидетелей, неизвестный выбежал с продукцией салона. 

Некоторое время телефон круглосуточной доставки в магазине был недоступен. Работники магазина отказались от комментария, хотя и подтвердили факт нападения.
Салон-магазин торгует продукцией эротического характера, возбуждающими средствами, костюмами для ролевых игр и т.п.


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