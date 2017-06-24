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Новости

сегодня, 21:11

Оппозиция планирует провести 27 августа митинги в городах Ивановской области

27 августа в 11:00 в ряде городов Ивановской области (Иваново, Кинешма, Шуя, Вичуга, Тейково) оппозиция заявила о проведении митингов протеста "...против мусорных поборов". 
Соответствующие уведомления в ряде случаев уже поступили в администрации муниципалитетов.
Заявленная цель митингов - "за отмену необоснованно высокой оплаты за сбор мусора; за введение новой экономной качественной и удобной системы сбора мусора".

Напомним, с 1 июля жители Ивановской области платят "мусорный сбор" - 88,72 рублей с человека. 



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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Ili ya								
							
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  • 48 минут назад
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							Кто проводит, где(в ряде городов)? Правильный митинг. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр Румянцев								
							
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  • 46 минут назад
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							Митинги в разных городах организуют инициативные группы. Митинги будут общегражданскими.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • 37 минут назад
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							На пл. Ленина, Пушкина, у правительства или на чьей то даче? На какие места заявки подавали. При желании не найдешь. Конспирация? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • 34 минуты назад
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							Это что я называю, нашли правильную тему и спустили на тормозах. Заходите в департамент за конвертом. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Рост инвестиций в регионе составил почти 10 процентов
				
сегодня, 11:41

				

				Рост инвестиций в регионе составил почти 10 процентов 
								

					Такое явление наблюдается впервые за последние 2 года				

				

	    			
    
	    				
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	       		 После аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили
				
сегодня, 11:11

				

				 После аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили 
									
								

					Так утверждают очевидцы ДТП - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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