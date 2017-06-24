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Новости
сегодня, 21:11
Оппозиция планирует провести 27 августа митинги в городах Ивановской области
27 августа в 11:00 в ряде городов Ивановской области (Иваново, Кинешма, Шуя, Вичуга, Тейково) оппозиция заявила о проведении митингов протеста "...против мусорных поборов".
Соответствующие уведомления в ряде случаев уже поступили в администрации муниципалитетов.
Заявленная цель митингов - "за отмену необоснованно высокой оплаты за сбор мусора; за введение новой экономной качественной и удобной системы сбора мусора".
Напомним, с 1 июля жители Ивановской области платят "мусорный сбор" - 88,72 рублей с человека.
Соответствующие уведомления в ряде случаев уже поступили в администрации муниципалитетов.
Заявленная цель митингов - "за отмену необоснованно высокой оплаты за сбор мусора; за введение новой экономной качественной и удобной системы сбора мусора".
Напомним, с 1 июля жители Ивановской области платят "мусорный сбор" - 88,72 рублей с человека.
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Комментарии (4)
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- Ili ya48 минут назадКто проводит, где(в ряде городов)? Правильный митинг.
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- Александр Румянцев46 минут назадМитинги в разных городах организуют инициативные группы. Митинги будут общегражданскими.
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- Ili ya37 минут назадНа пл. Ленина, Пушкина, у правительства или на чьей то даче? На какие места заявки подавали. При желании не найдешь. Конспирация?
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- Ili ya34 минуты назадЭто что я называю, нашли правильную тему и спустили на тормозах. Заходите в департамент за конвертом.
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