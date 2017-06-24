Оппозиция планирует провести 27 августа митинги в городах Ивановской области

27 августа в 11:00 в ряде городов Ивановской области (Иваново, Кинешма, Шуя, Вичуга, Тейково) оппозиция заявила о проведении митингов протеста "...против мусорных поборов".

Соответствующие уведомления в ряде случаев уже поступили в администрации муниципалитетов.

Заявленная цель митингов - "за отмену необоснованно высокой оплаты за сбор мусора; за введение новой экономной качественной и удобной системы сбора мусора".



Напомним, с 1 июля жители Ивановской области платят "мусорный сбор" - 88,72 рублей с человека.



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