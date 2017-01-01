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40 минут назад
В Иванове состоится ежегодный праздник "Много деток - хорошо"
Многодетным раздадут бесплатные канцелярские наборы - ПРОГРАММАНа празднике, который пройдет в парке им.Степанова 20 августа, детей ждут игры с аниматорами, веселый фэйс-арт, моделирование из воздушных шаров. Семьи могут поучаствовать в конкурсе «Семья – колыбель талантов», а также в Ярмарке мастер-классов от многодетных семей - для многодетных семей. В рамках праздника состоится подведение итогов фотоконкурса для многодетных «Наше семейное лето». В заключении Все многодетные семьи (по удостоверению) получат набор канцелярских товаров к школе. Организатором мероприятия выступает благотворительная организация "Колыбель".
План мероприятия:
11.00 – 13.00 - Регистрация многодетных семей (вход в парк);
12.00 – 13.00 - Ярмарка мастер-классов на территории парка (Семья, которая проведёт лучший мастер - класс получает ценный приз от спонсоров);
12.00 – 13.00 - Концертно-развлекательная программа (сцена);
13.00 – 14.00 - Конкурс-концерт «Семья – КОЛЫБЕЛЬ талантов» (сцена);
14.00 - Подведение итогов Конкурсов, награждение победителей
14.25 – Вручение канцелярских наборов.
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