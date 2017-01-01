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Новости

40 минут назад

В Иванове состоится ежегодный праздник "Много деток - хорошо"

Многодетным раздадут бесплатные канцелярские наборы - ПРОГРАММА
На празднике, который пройдет в парке им.Степанова 20 августа, детей ждут игры с аниматорами, веселый фэйс-арт, моделирование из воздушных шаров. Семьи могут поучаствовать в конкурсе «Семья – колыбель талантов», а также в Ярмарке мастер-классов от многодетных семей - для многодетных семей. В рамках праздника состоится подведение итогов фотоконкурса для многодетных «Наше семейное лето». В заключении Все многодетные семьи (по удостоверению) получат набор канцелярских товаров к школе. Организатором мероприятия выступает благотворительная организация "Колыбель".

План мероприятия:
11.00 – 13.00  - Регистрация многодетных семей (вход в парк);
12.00 – 13.00 - Ярмарка мастер-классов  на территории парка (Семья, которая проведёт лучший мастер - класс получает ценный приз от  спонсоров);
12.00 – 13.00 -  Концертно-развлекательная программа (сцена);
13.00 – 14.00 - Конкурс-концерт «Семья – КОЛЫБЕЛЬ талантов» (сцена);
14.00 -  Подведение итогов Конкурсов, награждение победителей
14.25 – Вручение канцелярских наборов.



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	       		Рост инвестиций в регионе составил почти 10 процентов
				
сегодня, 11:41

				

				Рост инвестиций в регионе составил почти 10 процентов 
								

					Такое явление наблюдается впервые за последние 2 года				

				

	    			
    
	    				
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	       		 После аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили
				
сегодня, 11:11

				

				 После аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили 
									
								

					Так утверждают очевидцы ДТП - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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