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Новости

сегодня, 16:45

Количество первоклассников выросло на 30 процентов, ивановские школы переполнены

Образовательные учреждения области, детские дошкольные учреждения, а также учреждения дополнительного образования и школы находятся на стадии приемки к началу года. Всего в регионе проверят 822 учреждения образования. В пятницу готовность составляла почти 50 процентов. К 20 августа показатель предполагается увеличить до 90 процентов.

В последние 3 года ожидаемо увеличилось число первоклассников. Если раньше 1 сентября за парты впервые садилось около 1000 детей, то в последнее время эта цифра выросла до 1300. Переполнены школы в городах. К примеру, в Иванове возводится самое большое число новостроек без инфраструктуры, поэтому основная нагрузка ложится на уже действующие учреждения.

Подробности инспекционной поездки в рамках подготовки к новому учебному году - в вечернем выпуске программы "Губерния".


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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Рост инвестиций в регионе составил почти 10 процентов
				
сегодня, 11:41

				

				Рост инвестиций в регионе составил почти 10 процентов 
								

					Такое явление наблюдается впервые за последние 2 года				

				

	    			
    
	    				
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	       		 После аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили
				
сегодня, 11:11

				

				 После аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили 
									
								

					Так утверждают очевидцы ДТП - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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