Количество первоклассников выросло на 30 процентов, ивановские школы переполнены

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Образовательные учреждения области, детские дошкольные учреждения, а также учреждения дополнительного образования и школы находятся на стадии приемки к началу года. Всего в регионе проверят 822 учреждения образования. В пятницу готовность составляла почти 50 процентов. К 20 августа показатель предполагается увеличить до 90 процентов.В последние 3 года ожидаемо увеличилось число первоклассников. Если раньше 1 сентября за парты впервые садилось около 1000 детей, то в последнее время эта цифра выросла до 1300. Переполнены школы в городах. К примеру, в Иванове возводится самое большое число новостроек без инфраструктуры, поэтому основная нагрузка ложится на уже действующие учреждения.Подробности инспекционной поездки в рамках подготовки к новому учебному году - в вечернем выпуске программы "Губерния".