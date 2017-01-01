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Новости

10 минут назад

Заблудившаяся бабушка отказалась выходить со спасателями из леса

Пожилая женщина заблудилась сегодня утром в районе железнодорожной станции Красносельская. О том, что бабушка не может выйти из леса, сообщил ее сын. Он с другом отправился на поиски, после туда же прибыли спасатели областного поисково-спасательного отряда. Им удалось найти любительницу тихой охоты, но выходить из леса она наотрез отказалась, попросив вывести ее лишь на дорогу. Свое решение она объяснила тем, что неподалеку у нее спрятано ведро с грибами, и она хочет его забрать.

Супружеская пара, о которой мы рассказывали утром, также найдена.


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Комментарии (2)

	


	

	

		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Рост инвестиций в регионе составил почти 10 процентов
				
сегодня, 11:41

				

				Рост инвестиций в регионе составил почти 10 процентов 
								

					Такое явление наблюдается впервые за последние 2 года				

				

	    			
    
	    				
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	       		 После аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили
				
сегодня, 11:11

				

				 После аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили 
									
								

					Так утверждают очевидцы ДТП - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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