Заблудившаяся бабушка отказалась выходить со спасателями из леса

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10 минут назад
Заблудившаяся бабушка отказалась выходить со спасателями из лесаПожилая женщина заблудилась сегодня утром в районе железнодорожной станции Красносельская. О том, что бабушка не может выйти из леса, сообщил ее сын. Он с другом отправился на поиски, после туда же прибыли спасатели областного поисково-спасательного отряда. Им удалось найти любительницу тихой охоты, но выходить из леса она наотрез отказалась, попросив вывести ее лишь на дорогу. Свое решение она объяснила тем, что неподалеку у нее спрятано ведро с грибами, и она хочет его забрать.
Супружеская пара, о которой мы рассказывали утром, также найдена.
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- макссс4 минуты назадстранная бабуля
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- Игорь Кузичкин3 минуты назадгрибы не отпускали ...
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