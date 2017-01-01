Регистрация автомобилей в ивановском МРЭО будет приостановлена

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В связи с проведением ремонта и технического обслуживания электрических сетей 16 и 23 августа будет произведено отключение электроэнергии, что не позволит отделению регистрационной деятельности МРЭО ГИБДД по г.Иваново осуществить предоставление государственных услуг по регистрации авто- мототранспортных средств, сообщает пресс-служба ведомства.