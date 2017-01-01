Регистрация автомобилей в ивановском МРЭО будет приостановлена

Новости
25 минут назад
Регистрация автомобилей в ивановском МРЭО будет приостановленаВ связи с проведением ремонта и технического обслуживания электрических сетей 16 и 23 августа будет произведено отключение электроэнергии, что не позволит отделению регистрационной деятельности МРЭО ГИБДД по г.Иваново осуществить предоставление государственных услуг по регистрации авто- мототранспортных средств, сообщает пресс-служба ведомства.
- оцените новость:
-
(0)
- 470
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 12:14Жуткое ДТП в Краснодарском крае: пострадавшие из Иванова не могут добиться компенсации
ФОТО, ВИДЕО
-
(1)
- 3757
сегодня, 11:41Рост инвестиций в регионе составил почти 10 процентов
Такое явление наблюдается впервые за последние 2 года
-
(1)
- 548
сегодня, 11:11После аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили
Так утверждают очевидцы ДТП - ФОТО
-
(1)
- 3644
сегодня, 10:54Ивановец покоряет Памир на мотоцикле
ФОТО
-
(1)
- 922