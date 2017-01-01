В Иванове мужчина спас на реке Талке тонущего ребенка

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ЧП произошло в субботу днем в парке им.Революции 1905 года. Двое подростков решили вплавь добраться до другого берега Талки. При этом один из них переплыл реку, а второй стал тонуть. Это заметил с берега один из отдыхающих. Мужчина сразу бросился в воду и поплыл в сторону тонущего. Голова мальчика к тому времени уже почти полностью скрылась под водой. Мужчине удалось схватить теряющего сознание ребенка и вместе с ним доплыть до берега. На суше отдыхающие вызвали "скорую" и начали оказывать первую помощь. К моменту прибытия реанимобиля наглотавшийся воды уже начал приходить в себя. Известно, что спасенным оказался 12-летний ученик 43-й школы, а его 35-летнего «спасителя» зовут Иван.