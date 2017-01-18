В доме на улице Калинина продолжают рушиться перекрытия

ФОТО

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

532

Злополучный дом на улице Калинина обсуждался еще в январе, когда рухнул потолок в одной из квартир на пятом этаже. Тогда пострадал мужчина, он ушиб ногу. На днях подобное ЧП случилось в соседней квартире. Хозяин квартиры ждет ремонта с января этого года, когда по потолку еще только пошла трещина. Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Губерния".