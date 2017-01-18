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Новости
45 минут назад
В доме на улице Калинина продолжают рушиться перекрытия
ФОТОЗлополучный дом на улице Калинина обсуждался еще в январе, когда рухнул потолок в одной из квартир на пятом этаже. Тогда пострадал мужчина, он ушиб ногу. На днях подобное ЧП случилось в соседней квартире. Хозяин квартиры ждет ремонта с января этого года, когда по потолку еще только пошла трещина. Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Губерния".
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