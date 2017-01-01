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Новости

сегодня, 15:24

В Кинешме лось едва не влетел в салон автомобиля

ФОТО, ВИДЕО 18+
ДТП произошло сегодня днем на въезде в Кинешму. Животное внезапно выскочило из леса. Чтобы избежать столкновения, водитель иномарки выехал на свободную встречную полосу. Если бы он не успел быстро сориентироваться и совершить маневр, животное влетело бы прямо в салон, сообщает"Кинешемец".


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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							Вы, ребята, с фотками то не переборщили?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							бедный лосяшка, судя по всему долго умирал(((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Рост инвестиций в регионе составил почти 10 процентов
				
сегодня, 11:41

				

				Рост инвестиций в регионе составил почти 10 процентов 
								

					Такое явление наблюдается впервые за последние 2 года				

				

	    			
    
	    				
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	       		 После аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили
				
сегодня, 11:11

				

				 После аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили 
									
								

					Так утверждают очевидцы ДТП - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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