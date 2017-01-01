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сегодня, 15:24
В Кинешме лось едва не влетел в салон автомобиля
ФОТО, ВИДЕО 18+ДТП произошло сегодня днем на въезде в Кинешму. Животное внезапно выскочило из леса. Чтобы избежать столкновения, водитель иномарки выехал на свободную встречную полосу. Если бы он не успел быстро сориентироваться и совершить маневр, животное влетело бы прямо в салон, сообщает"Кинешемец".
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Комментарии (2)
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- ЙЯdЪ30 минут назадВы, ребята, с фотками то не переборщили?
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- макссс2 минуты назадбедный лосяшка, судя по всему долго умирал(((
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