В Иванове презентованы арт-объекты в рамках селфи-маршрута

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На центральных улицах Иванова идет установка арт-объектов и малых архитектурных форм в рамках реализации проекта селфи-маршрута. Сегодня, 14 августа, состоялось открытие первых двух арт-объектов: в сквере у Дома-корабля смонтирована скульптура «Рука» и в аллее около памятника Ленину установлен арт-объект «Застежка-молния». Создал арт-объекты известный ивановский скульптор Игорь Бычков. На изготовление и установку скульптуры «Рука» затрачены порядка 200 тысяч, около 180 тысяч - на «Застежку-молнию». Финансирование проекта осуществляется полностью за счет добровольных пожертвований. По задумке авторов, селфи-маршрут - это ряд изображений и инсталляций, вписанные в городскую среду, которые будут интересны прохожим всех возрастов, будут вызывать желание сфотографироваться рядом и украсят окружающее городское пространство.