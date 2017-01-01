Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

5 минут назад

В Иванове презентованы арт-объекты в рамках селфи-маршрута

ФОТО
На центральных улицах Иванова идет установка арт-объектов и малых архитектурных форм в рамках реализации проекта селфи-маршрута. Сегодня, 14 августа, состоялось открытие первых двух арт-объектов: в сквере у Дома-корабля смонтирована скульптура «Рука» и в аллее около памятника Ленину установлен арт-объект «Застежка-молния».  Создал арт-объекты известный ивановский скульптор Игорь Бычков. На изготовление и установку скульптуры «Рука» затрачены порядка 200 тысяч, около 180 тысяч - на «Застежку-молнию». Финансирование проекта осуществляется полностью за счет добровольных пожертвований. По задумке авторов, селфи-маршрут - это ряд изображений и инсталляций, вписанные в городскую среду, которые будут интересны прохожим всех возрастов, будут вызывать желание сфотографироваться рядом и украсят окружающее городское пространство.

Справка:

Идея селфи-маршрута была обнародована в рамках  открытой презентации проекта, которая прошла 23 июля на территории NIMLOFT. Глава города Иванова Владимир Шарыпов поддержал идею активной ивановской молодежи организовать селфи-маршрут по городу. Владимир Шарыпов отметил, что мэрия берет на себя технические моменты, связанные с согласованием размещения объектов и надписей, выбирать же элементы селфи-маршрута будут сами жители. Цель проекта - создать туристический маршрут:  Шереметевский проспект – Карла Маркса – пр.Ленина – пл.Революции.

К созданию селфи-маршрута приглашены дизайнеры, художники, скульпторы, архитекторы, все неравнодушные жители города Иванова. Обсуждение проекта и голосование за элементы маршрута проходит на интернет-площадке в группе «ВКонтакте». Финансирование селфи-проекта идет из общественных источников – в процессе сбора денежных средств может поучаствовать любой житель Иванова. Бюджетные средства не задействованы. Основная часть пожертвований идет от спонсоров.


  • оцените новость:
  • (0)
  • 36
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Рост инвестиций в регионе составил почти 10 процентов
				
сегодня, 11:41

				

				Рост инвестиций в регионе составил почти 10 процентов 
								

					Такое явление наблюдается впервые за последние 2 года				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							465						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		 После аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили
				
сегодня, 11:11

				

				 После аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили 
									
								

					Так утверждают очевидцы ДТП - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3121						
    •