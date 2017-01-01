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5 минут назад
В Иванове презентованы арт-объекты в рамках селфи-маршрута
ФОТОНа центральных улицах Иванова идет установка арт-объектов и малых архитектурных форм в рамках реализации проекта селфи-маршрута. Сегодня, 14 августа, состоялось открытие первых двух арт-объектов: в сквере у Дома-корабля смонтирована скульптура «Рука» и в аллее около памятника Ленину установлен арт-объект «Застежка-молния». Создал арт-объекты известный ивановский скульптор Игорь Бычков. На изготовление и установку скульптуры «Рука» затрачены порядка 200 тысяч, около 180 тысяч - на «Застежку-молнию». Финансирование проекта осуществляется полностью за счет добровольных пожертвований. По задумке авторов, селфи-маршрут - это ряд изображений и инсталляций, вписанные в городскую среду, которые будут интересны прохожим всех возрастов, будут вызывать желание сфотографироваться рядом и украсят окружающее городское пространство.
Справка:
Идея селфи-маршрута была обнародована в рамках открытой презентации проекта, которая прошла 23 июля на территории NIMLOFT. Глава города Иванова Владимир Шарыпов поддержал идею активной ивановской молодежи организовать селфи-маршрут по городу. Владимир Шарыпов отметил, что мэрия берет на себя технические моменты, связанные с согласованием размещения объектов и надписей, выбирать же элементы селфи-маршрута будут сами жители. Цель проекта - создать туристический маршрут: Шереметевский проспект – Карла Маркса – пр.Ленина – пл.Революции.
К созданию селфи-маршрута приглашены дизайнеры, художники, скульпторы, архитекторы, все неравнодушные жители города Иванова. Обсуждение проекта и голосование за элементы маршрута проходит на интернет-площадке в группе «ВКонтакте». Финансирование селфи-проекта идет из общественных источников – в процессе сбора денежных средств может поучаствовать любой житель Иванова. Бюджетные средства не задействованы. Основная часть пожертвований идет от спонсоров.
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