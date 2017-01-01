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16 минут назад
В Ивановской области супруги приехали к сыну в лагерь и заблудились в лесу
"Потеряшек" ищут спасателиСегодня днем семейная пара приехала навестить сына в детский лагерь "Игнатовский" (Фурмановский район), но сначала решила попытать удачу в грибной охоте. В результате супруги заблудились, сейчас их ищут спасатели областного поисково-спасательного отряда. Как и пожилую женщину, также отправившуюся сегодня за грибами в районе железнодорожной станции Красносельская.
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