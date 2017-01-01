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Новости

40 минут назад

Обнародована ПРОГРАММА «Открытого неба», которое состоится 19 августа

Гости праздника смогут увидеть "Шоу сумасшедшего профессора" и демонстрацию рекордов норм ГТО
В 2017 году областной военно-патриотический праздник «Открытое небо» состоится 19 августа и будет совмещен с празднованием 50-летия создания 610 центра боевого применения и переучивания летного состава.

Программа праздника

Сцена 1

10.20 -10.50 Эстрадная студия «А+Б»

10.50-11.00 Построение личного состава воинских частей

11.00-11.50 Торжественное открытие праздника «Открытое небо-2017»

11.50-12.00 Прохождение войск Ивановского территориального гарнизона торжественным маршем

12.00-12.10 Воздушный показ самолетов ВТА: Ми-8 с влагами России, ВКС, Мин. Обороны, Ан-2 цифра «50», Ан-26, Ан-72, Ил-22, Ан-12, Ан-22, Ту-134, А-50, Ан-124.

12.15-12.55 Ил-76 - десантирование, захват, рукопашный бой

12.55-13.00 Воздушный показ самолетов ВТА: 3 Ил-76 (сброс воды в цвет Флага России)

13.00-13.30 Показательные выступления воинов-десантников

13.30-14.00 Концерт региональных музыкальных групп и вокалистов

14.00-14.30 Выступление авиации ДОСААФ: высший пилотаж на Як52; выступление дельтапланеристов, парапланеристов..

14.30-16.00 Концерт региональных музыкальных групп и вокалистов

В концертной программе принимают участие музыкальные группы: эстрадная студия «Вокализ», группа «Синева» 98-й воздушно десантной дивизии, группа «Триллер» Тейковской ракетной дивизии, кавер-группа «KEKS», рок-группа «Даарика», группа «HitBox», кавер-группа «-30».

Сцена 2

16.00-16.45 – Концерт группы «RockSindrom» г. Москва

17.00 – 18.00 Концерт заслуженного артиста России Сергея Трофимова

Расписание площадок

Духовой оркестр тейковской ракетной дивизии 13.00-15.30

Спортивная площадка 10:00-15:00 :

выступление юноармейцев (10:30-11:30);

выступление спортивных федераций единоборств (11:30-14:30); паркур (11:00-11:30); воркаут шоу (11:30-12:00); BMX и скейтбординг (12:40-13:30), роллер спорт (13:30-14:00)

Силовой экстрим от сильнейших атлетов России - Александр Клюшев и Александр Лысенко, силовые конкурсы для зрителей (12:00-12:40)

Демонстрация рекордов норм ГТО (10:00-15:00)

Работа школы технологических достижений «Новация» 09:00-18:00

Десантирование и захват военного городка 12.15-12.55

Авиамоделисты 13.00-14.00, 15.00-16.00

Экспозиция Федерации автоспорта 9.00-18.00

Пункт призыва на службу по контракту 9.00-18.00

Площадка ДОСААФ 9.00-18.00: арбалетный, пневматический и пейнтбольный тиры, укладка парашютов, сборка/разборка макета автомата АК 48; армейские будни

Экспозиция Роскосмос на борту самолета ИЛ 76 9.00-18.00

Творческая площадка 10.00-16.00: работа кинологической службы, цирковой студии «Арлекино», студии «Пересвет», танцевальнные мастер-классы

Площадка «Шоу и зрелища» 13.00-16.00: шоу Геркулеса, шоу мыльных пузырей Татьяны Зобниной; шоу сумасшедшего профессора Николя

Детский городок 9.00-18.00: надувные аттракционы, анимационные программы

Интерактивные площадки от партнеров фестиваля 9.00-18.00: анимационные программы, игры, Bullet-time - 3D-фото, аттракционы, демонстрация работы оборудования, воздушные шары, конкурсы, подарки, экспозиции, фотозоны.

Экспозиция авиационной техники ВТА, ВКС; техники ракетных войск стратегического назначения, военной техники и вооружения ВДВ 9.00-18.00

Работа полевых кухонь 12.00-16.00

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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Помидорина								
							
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  • 17 минут назад
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							А старую ржавую кастрюлю, которую недавно выкопали на садовом участке, воскока и на какой сцене взывать будут? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Помидорина								
							
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  • 16 минут назад
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							взрывать, простите. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Serh								
							
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  • 6 минут назад
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до Соколов значит дело не дошло...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Помидорина								
							
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  • 5 минут назад
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							Дорого. Это только А да Б бесплатно петь рады. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Serh								
							
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  • 3 минуты назад
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							не дороже Руслана.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Рост инвестиций в регионе составил почти 10 процентов
				
сегодня, 11:41

				

				Рост инвестиций в регионе составил почти 10 процентов 
								

					Такое явление наблюдается впервые за последние 2 года				

				

	    			
    
	    				
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	       		 После аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили
				
сегодня, 11:11

				

				 После аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили 
									
								

					Так утверждают очевидцы ДТП - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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