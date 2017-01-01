Обнародована ПРОГРАММА «Открытого неба», которое состоится 19 августа

Гости праздника смогут увидеть "Шоу сумасшедшего профессора" и демонстрацию рекордов норм ГТО

Программа праздника

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(1)

487

В 2017 году областной военно-патриотический праздник «Открытое небо» состоится 19 августа и будет совмещен с празднованием 50-летия создания 610 центра боевого применения и переучивания летного состава.10.20 -10.50 Эстрадная студия «А+Б»10.50-11.00 Построение личного состава воинских частей11.00-11.50 Торжественное открытие праздника «Открытое небо-2017»11.50-12.00 Прохождение войск Ивановского территориального гарнизона торжественным маршем12.00-12.10 Воздушный показ самолетов ВТА: Ми-8 с влагами России, ВКС, Мин. Обороны, Ан-2 цифра «50», Ан-26, Ан-72, Ил-22, Ан-12, Ан-22, Ту-134, А-50, Ан-124.12.15-12.55 Ил-76 - десантирование, захват, рукопашный бой12.55-13.00 Воздушный показ самолетов ВТА: 3 Ил-76 (сброс воды в цвет Флага России)13.00-13.30 Показательные выступления воинов-десантников13.30-14.00 Концерт региональных музыкальных групп и вокалистов14.00-14.30 Выступление авиации ДОСААФ: высший пилотаж на Як52; выступление дельтапланеристов, парапланеристов..14.30-16.00 Концерт региональных музыкальных групп и вокалистовВ концертной программе принимают участие музыкальные группы: эстрадная студия «Вокализ», группа «Синева» 98-й воздушно десантной дивизии, группа «Триллер» Тейковской ракетной дивизии, кавер-группа «KEKS», рок-группа «Даарика», группа «HitBox», кавер-группа «-30».16.00-16.45 – Концерт группы «RockSindrom» г. Москва17.00 – 18.00 Концерт заслуженного артиста России Сергея ТрофимоваДуховой оркестр тейковской ракетной дивизии 13.00-15.30Спортивная площадка 10:00-15:00 :выступление юноармейцев (10:30-11:30);выступление спортивных федераций единоборств (11:30-14:30); паркур (11:00-11:30); воркаут шоу (11:30-12:00); BMX и скейтбординг (12:40-13:30), роллер спорт (13:30-14:00)Силовой экстрим от сильнейших атлетов России - Александр Клюшев и Александр Лысенко, силовые конкурсы для зрителей (12:00-12:40)Демонстрация рекордов норм ГТО (10:00-15:00)Работа школы технологических достижений «Новация» 09:00-18:00Десантирование и захват военного городка 12.15-12.55Авиамоделисты 13.00-14.00, 15.00-16.00Экспозиция Федерации автоспорта 9.00-18.00Пункт призыва на службу по контракту 9.00-18.00Площадка ДОСААФ 9.00-18.00: арбалетный, пневматический и пейнтбольный тиры, укладка парашютов, сборка/разборка макета автомата АК 48; армейские будниЭкспозиция Роскосмос на борту самолета ИЛ 76 9.00-18.00Творческая площадка 10.00-16.00: работа кинологической службы, цирковой студии «Арлекино», студии «Пересвет», танцевальнные мастер-классыПлощадка «Шоу и зрелища» 13.00-16.00: шоу Геркулеса, шоу мыльных пузырей Татьяны Зобниной; шоу сумасшедшего профессора НиколяДетский городок 9.00-18.00: надувные аттракционы, анимационные программыИнтерактивные площадки от партнеров фестиваля 9.00-18.00: анимационные программы, игры, Bullet-time - 3D-фото, аттракционы, демонстрация работы оборудования, воздушные шары, конкурсы, подарки, экспозиции, фотозоны.Экспозиция авиационной техники ВТА, ВКС; техники ракетных войск стратегического назначения, военной техники и вооружения ВДВ 9.00-18.00Работа полевых кухонь 12.00-16.00