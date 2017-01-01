Новости
40 минут назад
Обнародована ПРОГРАММА «Открытого неба», которое состоится 19 августа
Гости праздника смогут увидеть "Шоу сумасшедшего профессора" и демонстрацию рекордов норм ГТОВ 2017 году областной военно-патриотический праздник «Открытое небо» состоится 19 августа и будет совмещен с празднованием 50-летия создания 610 центра боевого применения и переучивания летного состава.
Программа праздника
Сцена 1
10.20 -10.50 Эстрадная студия «А+Б»
10.50-11.00 Построение личного состава воинских частей
11.00-11.50 Торжественное открытие праздника «Открытое небо-2017»
11.50-12.00 Прохождение войск Ивановского территориального гарнизона торжественным маршем
12.00-12.10 Воздушный показ самолетов ВТА: Ми-8 с влагами России, ВКС, Мин. Обороны, Ан-2 цифра «50», Ан-26, Ан-72, Ил-22, Ан-12, Ан-22, Ту-134, А-50, Ан-124.
12.15-12.55 Ил-76 - десантирование, захват, рукопашный бой
12.55-13.00 Воздушный показ самолетов ВТА: 3 Ил-76 (сброс воды в цвет Флага России)
13.00-13.30 Показательные выступления воинов-десантников
13.30-14.00 Концерт региональных музыкальных групп и вокалистов
14.00-14.30 Выступление авиации ДОСААФ: высший пилотаж на Як52; выступление дельтапланеристов, парапланеристов..
14.30-16.00 Концерт региональных музыкальных групп и вокалистов
В концертной программе принимают участие музыкальные группы: эстрадная студия «Вокализ», группа «Синева» 98-й воздушно десантной дивизии, группа «Триллер» Тейковской ракетной дивизии, кавер-группа «KEKS», рок-группа «Даарика», группа «HitBox», кавер-группа «-30».
Сцена 2
16.00-16.45 – Концерт группы «RockSindrom» г. Москва
17.00 – 18.00 Концерт заслуженного артиста России Сергея Трофимова
Расписание площадок
Духовой оркестр тейковской ракетной дивизии 13.00-15.30
Спортивная площадка 10:00-15:00 :
выступление юноармейцев (10:30-11:30);
выступление спортивных федераций единоборств (11:30-14:30); паркур (11:00-11:30); воркаут шоу (11:30-12:00); BMX и скейтбординг (12:40-13:30), роллер спорт (13:30-14:00)
Силовой экстрим от сильнейших атлетов России - Александр Клюшев и Александр Лысенко, силовые конкурсы для зрителей (12:00-12:40)
Демонстрация рекордов норм ГТО (10:00-15:00)
Работа школы технологических достижений «Новация» 09:00-18:00
Десантирование и захват военного городка 12.15-12.55
Авиамоделисты 13.00-14.00, 15.00-16.00
Экспозиция Федерации автоспорта 9.00-18.00
Пункт призыва на службу по контракту 9.00-18.00
Площадка ДОСААФ 9.00-18.00: арбалетный, пневматический и пейнтбольный тиры, укладка парашютов, сборка/разборка макета автомата АК 48; армейские будни
Экспозиция Роскосмос на борту самолета ИЛ 76 9.00-18.00
Творческая площадка 10.00-16.00: работа кинологической службы, цирковой студии «Арлекино», студии «Пересвет», танцевальнные мастер-классы
Площадка «Шоу и зрелища» 13.00-16.00: шоу Геркулеса, шоу мыльных пузырей Татьяны Зобниной; шоу сумасшедшего профессора Николя
Детский городок 9.00-18.00: надувные аттракционы, анимационные программы
Интерактивные площадки от партнеров фестиваля 9.00-18.00: анимационные программы, игры, Bullet-time - 3D-фото, аттракционы, демонстрация работы оборудования, воздушные шары, конкурсы, подарки, экспозиции, фотозоны.
Экспозиция авиационной техники ВТА, ВКС; техники ракетных войск стратегического назначения, военной техники и вооружения ВДВ 9.00-18.00
Работа полевых кухонь 12.00-16.00
- оцените новость:
-
(1)
- 487
- 5
Комментарии (5)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 12:14Жуткое ДТП в Краснодарском крае: пострадавшие из Иванова не могут добиться компенсации
ФОТО, ВИДЕО
-
(1)
- 3003
сегодня, 11:41Рост инвестиций в регионе составил почти 10 процентов
Такое явление наблюдается впервые за последние 2 года
-
(1)
- 465
сегодня, 11:11После аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили
Так утверждают очевидцы ДТП - ФОТО
-
(1)
- 3121
сегодня, 10:54Ивановец покоряет Памир на мотоцикле
ФОТО
-
(0)
- 782
до Соколов значит дело не дошло...