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49 минут назад
Судебные приставы арестовали Land Rover за неуплату кредита
ФОТОЖитель областного центра задолжал 1,6 млн. рублей в пользу кредитной организации. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем проведена проверка материального и имущественного положения должника М., в результате которой выяснилось, что мужчине на праве собственности принадлежит автомобиль – Land Rover Discovery-4 2014 года выпуска.Гражданин лишаться собственности не хотел и пытался скрыть, но исполнителю стало известно о местонахождение иномарки. Он незамедлительно выехал по установленному адресу с целью наложения ареста и изъятия автомобиля. Для его транспортировки на место хранения привлекли эвакуатор. В настоящий момент Land Rover Discovery находится на территории специализированной стоянки. Далее арестованное имущество будет передано на принудительную реализацию.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области настоятельно рекомендует гражданам не скрываться от выполнения своих обязательств и своевременно оплачивать долги. Узнать о наличии или отсутствии задолженности можно на официальном сайте службы с помощью Интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств», а также через приложение «ФССП» для мобильных устройств iphone, android и windowsphone.
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