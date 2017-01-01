Астрономы-любители организовали площадку для наблюдений

Для всех желающих была проведена экскурсия по звездному небу - ФОТО

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В ночь с 12 на 13 августа на поле у деревни Дегтярево состоялся 6-й ежегодный выездной астрономический семинар «Летний треугольник». Ивановские астрономы-любители организовали площадку для наблюдений звездного неба без городской засветки, здесь были установлены оптические приборы и фототехника.Мероприятие продлилось с 8 вечера до 5 утра. В арсенале наблюдателей было 4 телескопа – 2 рефрактора и 2 рефлектора системы Ньютона. Многие привезли с собой бинокли, монокуляры и зрительные трубы.В эту августовскую ночь участники мероприятия смогли увидеть Луну, Юпитер, Сатурн. Последний особенно порадовал собравшихся четко различимыми кольцами. Еще через некоторое время, когда небо потемнело достаточно, чтобы на нем отчетливо стали видны средней яркости светила, для всех желающих была проведена экскурсия по звездному небу. Гостей познакомили с основными созвездиями и самыми яркими звездами северного полушария, видимыми в это время. Сразу после экскурсии начались наблюдения объектов глубокого космоса – шаровых звездных скоплений, галактик и туманностей. Удалось увидеть рассеянные звездные скопления в созвездиях Персея и шаровое скопление в Геркулесе, ближайшую к нам галактику Андромеды, а также изящную планетарную туманность Кольцо в созвездии Лиры.