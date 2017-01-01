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1 минуту назад
Полицейские провели танцевальный флешмоб
ФОТОВ Шуйском районе, в поселке Победа, сотрудники дорожной полиции приняли участие в музыкально–развлекательном фестивале «Яркие люди». Подарком для жителей поселка стал зажигательный танцевальный флэшмоб, организованный сотрудниками ГИБДД. Мероприятие носило агитационный характер и было направлено на привлечение внимания общественности к ношению светоотражающих элементов. Автоинспекторы совместно с агитбригадой школьников стихами и зажигательным танцем призвали пешеходов стать яркими и заметными на дорогах. Девизом профилактической акции стал лозунг «Мы за город ярких людей!»
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