Полицейские провели танцевальный флешмоб

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В Шуйском районе, в поселке Победа, сотрудники дорожной полиции приняли участие в музыкально–развлекательном фестивале «Яркие люди». Подарком для жителей поселка стал зажигательный танцевальный флэшмоб, организованный сотрудниками ГИБДД. Мероприятие носило агитационный характер и было направлено на привлечение внимания общественности к ношению светоотражающих элементов. Автоинспекторы совместно с агитбригадой школьников стихами и зажигательным танцем призвали пешеходов стать яркими и заметными на дорогах. Девизом профилактической акции стал лозунг «Мы за город ярких людей!»