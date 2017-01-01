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Новости

1 минуту назад

Полицейские провели танцевальный флешмоб

ФОТО
В Шуйском районе, в поселке Победа, сотрудники дорожной полиции приняли участие в музыкально–развлекательном  фестивале «Яркие люди». Подарком для жителей поселка стал зажигательный танцевальный флэшмоб, организованный сотрудниками ГИБДД. Мероприятие носило агитационный характер и было направлено на привлечение внимания общественности к ношению светоотражающих элементов. Автоинспекторы совместно с агитбригадой школьников стихами и зажигательным танцем призвали пешеходов стать яркими и заметными на дорогах. Девизом  профилактической акции стал лозунг «Мы за город ярких людей!»

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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Рост инвестиций в регионе составил почти 10 процентов
				
сегодня, 11:41

				

				Рост инвестиций в регионе составил почти 10 процентов 
								

					Такое явление наблюдается впервые за последние 2 года				

				

	    			
    
	    				
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	       		 После аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили
				
сегодня, 11:11

				

				 После аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили 
									
								

					Так утверждают очевидцы ДТП - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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