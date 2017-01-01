В колонии-поселении прошла ярмарка вакансий для осужденных

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9 минут назад
В колонии-поселении прошла ярмарка вакансий для осужденныхВ кинешемской колонии-поселении №12 была организована Ярмарка вакансий для осужденных. В мероприятии участвовали более 70 человек. Все участники получили информацию по профессиональному обучению, о возможности трудоустройства, в том числе в других регионах, об имеющихся вакансиях в базе центра занятости. Осужденным рассказали о методике определения безработных и занятых граждан по методологии международной организации труда и российскому законодательству. Кроме того специалисты Центра подробно остановились на нюансах предоставляемой помощи безработным и начинающим предпринимателям
- Все осужденные рано или поздно возвращаются в общество. Сумеют ли они стать его полноправными членами - от этого зависит общественная безопасность. После освобождения они сталкиваются с целым рядом проблем. Предупреждение одной из них – безработицы – задача службы занятости, - отмечает старший инспектор группы социальной защиты осужденных Юлия Борисова.
Администрация учреждения плотно сотрудничает с Центром занятости населения, органами социальной защиты и Пенсионным фондом, регулярно устраивая подобные встречи, поскольку граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, особенно нуждаются в социальной и правовой помощи, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
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