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сегодня, 12:29
4 человека пострадали в ДТП в Верхнеландеховском районе
Среди них дети 9 и 11 летДТП произошло сегодня в первой половине дня в Верхнеландеховском районе. За рулем "Волги" находился житель Москвы, на переднем пассажирском сиденье - супруга, сзади - их внучки. По предварительной версии, автомобиль пошел на обгон, но водитель не справился с управлением, левыми колесами выехал на обочину, после чего машину закрутило и она опрокинулась. Взрослым медицинская помощь была оказана на месте, дети доставлены в областную больницу, предположительно - с серьезными травмами. В Ивановскую область семья приехала в гости. Об этом IN рассказал начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.
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Комментарии (1)
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- Сергей Коробов42 минуты назадСкорее всего внуки были не пристегнуты. Ну почему так небрежно относятся к детям.
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