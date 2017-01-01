4 человека пострадали в ДТП в Верхнеландеховском районе

Среди них дети 9 и 11 лет

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ДТП произошло сегодня в первой половине дня в Верхнеландеховском районе. За рулем "Волги" находился житель Москвы, на переднем пассажирском сиденье - супруга, сзади - их внучки. По предварительной версии, автомобиль пошел на обгон, но водитель не справился с управлением, левыми колесами выехал на обочину, после чего машину закрутило и она опрокинулась. Взрослым медицинская помощь была оказана на месте, дети доставлены в областную больницу, предположительно - с серьезными травмами. В Ивановскую область семья приехала в гости. Об этом IN рассказал начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.