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Новости

сегодня, 12:14

Жуткое ДТП в Краснодарском крае: пострадавшие из Иванова не могут добиться компенсации

ФОТО, ВИДЕО
Репортаж телекомпании «Барс» вызвал активное обсуждение среди интернет-пользователей. Многие ивановцы делились похожими историями о некомфортных поездках на юг. Однако один рассказ заслуживает отдельного разговора.

Семья Приваловых из Иванова стала невольным участником страшного ДТП, которое произошло 27 июля на трассе «Порт Кавказ - Новороссийск» возле поселка Ильич в Темрюкском районе Краснодарского края. Как сообщали федеральные СМИ, 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-21111 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом "Мерседес", следовавшим из Крыма в Анапу. После столкновения с легковушкой автобус отбросило на припаркованный на обочине грузовик. В момент ДТП в салоне автобуса находились 32 пассажира.

В результате аварии водитель ВАЗа и двое его пассажиров, а также 47-летний пассажир автобуса от полученных травм погибли на месте. Кроме того, с травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены еще 8 пассажиров автобуса.

Марина Привалова в подробностях описывает тот жуткий день. Отдых в Крыму, поясняет женщина, - это был подарок на день рождения ребенку. 27 июля семья возвращалась домой: переправилась на пароме через пролив, больше двух часов ждала автобуса до Анапы. "Организаторы в желтых футболках постоянно бегали, суетились - почему до сих пор нет автобусов. Когда те пришли, уже приехала новая группа туристов, и нас тут же погрузили в автобусы до Анапы, чтобы там нам пересесть на поезд. Мы только отъехали от порта, и через минут 10 в Темрюкском районе столкнулись. Понятно, что водитель только что по жаре приехал из Анапы, и сразу назад - гнал, как сумасшедший. Наш автобус после столкновения еще и в стоящий грузовик влетел. Сиденья тут же все отваливались, пыль столбом, стекла во все стороны, началась давка, мужа придавили. В ДТП больше всего пострадали люди, сидевшие впереди. Мы сидели подальше, ребенок на руках. Когда это все происходило, я со всей силой сдерживала свою дочку одной рукой, а второй кресло спереди, потому что они все отлетели, ремней там не было, не представляю, что было бы с ней, если бы она сидела одна", - рассказывает Марина Привалова.

Семья Приваловых тоже получила травмы. Им быстро оказали помощь на месте. После чего на дополнительном автобусе отправили на вокзал в Анапу. Там провели еще одно медобследование, поменяли билеты с плацкарта на купе.

- Я брала билеты на поезд на сайте РЖД, по нему же я взяла единые билеты, они предполагают как раз доставку от ж/д вокзала Анапы до порта на паром, и оттуда уже до места отдыха. И обратно так же. Единственное, что я нашла, что организатором единых билетов является Единая транспортная дирекция, они находятся в Москве. Планирую подавать в суд. Написала на сайт президента, пришел ответ, что перенаправили обращение в транспортное министерство. И все, на этом тишина.

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