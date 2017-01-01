Рост инвестиций в регионе составил почти 10 процентов

Такое явление наблюдается впервые за последние 2 года

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За январь-июнь 2017 года, по данным статистики, организациями всех форм собственности направлено почти 8,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Это на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Объем инвестиций в производственных отраслях вырос более чем в 2 раза, в том числе в производстве текстильных изделий, химических веществ и химических продуктов, готовых металлических изделий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.