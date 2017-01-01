Новости
18 минут назад
Рост инвестиций в регионе составил почти 10 процентов
Такое явление наблюдается впервые за последние 2 годаЗа январь-июнь 2017 года, по данным статистики, организациями всех форм собственности направлено почти 8,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Это на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Объем инвестиций в производственных отраслях вырос более чем в 2 раза, в том числе в производстве текстильных изделий, химических веществ и химических продуктов, готовых металлических изделий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
- оцените новость:
-
(0)
- 112
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
22 минуты назадРост инвестиций в регионе составил почти 10 процентов
Такое явление наблюдается впервые за последние 2 года
-
(0)
- 128
51 минуту назадПосле аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили
Так утверждают очевидцы ДТП - ФОТО
-
(1)
- 1109
сегодня, 10:54Ивановец покоряет Памир на мотоцикле
ФОТО
-
(0)
- 415