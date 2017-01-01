В Лежневском районе погиб автомобилист

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22 минуты назад
В Лежневском районе погиб автомобилистДТП произошло вчера, 13 августа, в 5.45 утра. 20-летний молодой человек на "Ладе" врезался в металлическое ограждение, после чего съехал в кювет. Водитель скончался на месте ДТП, признаки опьянения не зафиксированы, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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