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Новости

34 минуты назад

Жители Наволок проведут пикет возле стен регионального правительства

Еще одна локация выражения протеста - "Росприроднадзор" по Ивановской области
Цель публичного мероприятия - обращение к правительству Ивановской области против строительства межмуниципального полигона ТБО возле д.Тревражное Кинешемского района. Местные жители обеспокоены возможными экологическими последствиями появления такого объекта. В официальном заявлении выражаются также недоверие к объективности проведённой экологической экспертизы и глубинных почвенных замеров, законности выделения земельных участков под полигон ТБО, а также протест на бездействие управления Росприроднадзора по Ивановской области, не обеспечившего проведение оценки соблюдения экологических требований в отношении реки Выползушка при проведении государственной экологической экспертизы.

Напомним, что в 2014 году «Чистое поле» уже пыталось незаконно эксплуатировать полигон ТБО. Митинги возмущённых граждан, а также реакция надзорных органов позволили прекратить эту деятельность. "Сейчас на месте закрытого полигона ТБО у деревни Тарасиха незаконно хранятся порядка 4000 тонн  отходов. Жители обеспокоены отсутствием каких либо действий, направленных на рекультивацию старой городской свалки (Находящейся в черте города и закрытой решением суда). Активисты ОНФ проверена и подтверждена данная информация",-сообщается в официальном заявлении.


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