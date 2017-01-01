Жители Наволок проведут пикет возле стен регионального правительства

Еще одна локация выражения протеста - "Росприроднадзор" по Ивановской области

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Цель публичного мероприятия - обращение к правительству Ивановской области против строительства межмуниципального полигона ТБО возле д.Тревражное Кинешемского района. Местные жители обеспокоены возможными экологическими последствиями появления такого объекта. В официальном заявлении выражаются также недоверие к объективности проведённой экологической экспертизы и глубинных почвенных замеров, законности выделения земельных участков под полигон ТБО, а также протест на бездействие управления Росприроднадзора по Ивановской области, не обеспечившего проведение оценки соблюдения экологических требований в отношении реки Выползушка при проведении государственной экологической экспертизы.Напомним, что в 2014 году «Чистое поле» уже пыталось незаконно эксплуатировать полигон ТБО. Митинги возмущённых граждан, а также реакция надзорных органов позволили прекратить эту деятельность.,-сообщается в официальном заявлении.