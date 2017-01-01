Новости
34 минуты назад
Жители Наволок проведут пикет возле стен регионального правительства
Еще одна локация выражения протеста - "Росприроднадзор" по Ивановской областиЦель публичного мероприятия - обращение к правительству Ивановской области против строительства межмуниципального полигона ТБО возле д.Тревражное Кинешемского района. Местные жители обеспокоены возможными экологическими последствиями появления такого объекта. В официальном заявлении выражаются также недоверие к объективности проведённой экологической экспертизы и глубинных почвенных замеров, законности выделения земельных участков под полигон ТБО, а также протест на бездействие управления Росприроднадзора по Ивановской области, не обеспечившего проведение оценки соблюдения экологических требований в отношении реки Выползушка при проведении государственной экологической экспертизы.
Напомним, что в 2014 году «Чистое поле» уже пыталось незаконно эксплуатировать полигон ТБО. Митинги возмущённых граждан, а также реакция надзорных органов позволили прекратить эту деятельность. "Сейчас на месте закрытого полигона ТБО у деревни Тарасиха незаконно хранятся порядка 4000 тонн отходов. Жители обеспокоены отсутствием каких либо действий, направленных на рекультивацию старой городской свалки (Находящейся в черте города и закрытой решением суда). Активисты ОНФ проверена и подтверждена данная информация",-сообщается в официальном заявлении.
- оцените новость:
-
(0)
- 184
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
22 минуты назадРост инвестиций в регионе составил почти 10 процентов
Такое явление наблюдается впервые за последние 2 года
-
(0)
- 129
51 минуту назадПосле аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили
Так утверждают очевидцы ДТП - ФОТО
-
(1)
- 1109
сегодня, 10:54Ивановец покоряет Памир на мотоцикле
ФОТО
-
(0)
- 415