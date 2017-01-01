После аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили

Так утверждают очевидцы ДТП - ФОТО

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Сегодня около 10 часов утра на перекрестке Воронина-Ташкентская водитель маршрутки врезался в "десятку", которая в свою очередь задела "Опель". Пострадал водитель "Лады" - с травмой головы его доставили в больницу. По словам очевидцев, водитель маршрутки с места аварии скрылся, а вместо него появился другой мужчина, который выдал себя за виновника ДТП. По этому факту проводится проверка. Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Губерния".