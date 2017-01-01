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Новости

47 минут назад

После аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили

Так утверждают очевидцы ДТП - ФОТО
Сегодня около 10 часов утра на перекрестке Воронина-Ташкентская водитель маршрутки врезался в "десятку", которая в свою очередь задела "Опель". Пострадал водитель "Лады" - с травмой головы его доставили в больницу. По словам очевидцев, водитель маршрутки с места аварии скрылся, а вместо него появился другой мужчина, который выдал себя за виновника ДТП. По этому факту проводится проверка. Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Губерния".


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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Гирасим Божемойтов								
							
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  • 27 минут назад
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							поймать и лишить! причём обоих!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • 4 минуты назад
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							Разорвать или наложить санкции на перевозчика.Сколько уже можно..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		 После аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили
				
51 минуту назад

				

				 После аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили 
									
								

					Так утверждают очевидцы ДТП - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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