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сегодня, 10:54

Ивановец покоряет Памир на мотоцикле

ФОТО
Алексей Шалунов из Иванова проехал уже более 6 тысяч километров, оставив позади Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан. Покорилась и главная цель - перевал Ак-Байтал, высота которого - 4655 метров. Ивановский экстремал путешествует с единомышленниками из Москвы и Санкт-Петербурга. Вот что он рассказал корреспонденту IN: "На Памире встретили много иностранцев - европейцев, американцев. Здесь и велосипедисты, и трекеры, и мотоциклисты. Русские туда приезжают редко. Местные с нами начинают здороваться по-английски, и очень радуются, когда слышат русскую речь.  Еще любопытный момент - в Узбекистане вообще отсутствует бензин. Дефицит. Продают по-тихому, на дому, в пятилитровых бутылках". О подробностях ивановского путешественника мы расскажем сразу по окончании мототрипа.

О путешествии Алексея во Владивосток, длиной 12 тысяч километров, мы рассказывали ЗДЕСЬ.

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	       		Рост инвестиций в регионе составил почти 10 процентов
				
22 минуты назад

				

				Рост инвестиций в регионе составил почти 10 процентов 
								

					Такое явление наблюдается впервые за последние 2 года				

				

	    			
    
	    				
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	       		 После аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили
				
51 минуту назад

				

				 После аварии с тремя автомобилями водителя маршрутки подменили 
									
								

					Так утверждают очевидцы ДТП - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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