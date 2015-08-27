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сегодня, 10:54
Ивановец покоряет Памир на мотоцикле
ФОТОАлексей Шалунов из Иванова проехал уже более 6 тысяч километров, оставив позади Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан. Покорилась и главная цель - перевал Ак-Байтал, высота которого - 4655 метров. Ивановский экстремал путешествует с единомышленниками из Москвы и Санкт-Петербурга. Вот что он рассказал корреспонденту IN: "На Памире встретили много иностранцев - европейцев, американцев. Здесь и велосипедисты, и трекеры, и мотоциклисты. Русские туда приезжают редко. Местные с нами начинают здороваться по-английски, и очень радуются, когда слышат русскую речь. Еще любопытный момент - в Узбекистане вообще отсутствует бензин. Дефицит. Продают по-тихому, на дому, в пятилитровых бутылках". О подробностях ивановского путешественника мы расскажем сразу по окончании мототрипа.
О путешествии Алексея во Владивосток, длиной 12 тысяч километров, мы рассказывали ЗДЕСЬ.
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