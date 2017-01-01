Пропавший в прошлом году житель Пучежа найден

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Сергей Данилов, чье местонахождение было неизвестно на протяжении почти года, был найден живым, сообщает поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". Напомним, 4 ноября 2016 года житель Пучежа отправился на работу в Москву и с тех пор не выходил на связь. Причины столь длительного отсутствия не сообщаются.