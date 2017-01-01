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Новости

30 минут назад

Массовые драки у села Иневеж в Ивановском районе

ФОТО

В минувшие выходные в окрестностях села Иневеж в Ивановском районе собрались реконструкторы  средневековой Руси периода от IX века до времени начала использования огнестрельного оружия на фестиваль "Кречет".
Фестиваль начался с массовых боев «стенка на стенку», продолжился штурмом стены из щитов и боем сильнейших.
Зрители могли пострелять из лука, метать копья, заниматься с мечом, а также посетить мастер-классы по ковке и ткачеству.
Желающие смогли не только примерить полный средневековый русский доспех и ощутить себя воином тех лет, но и принять участие в упражнениях и забавах людей того времени, а также отведать блюда, приготовленные по старинным рецептам из бытовавших в употреблении в то время продуктов. 
Фестиваль дал возможность погрузиться каждому в былинную атмосферу, знакомую из сказок.

Организаторами фести­валя выступают клубы военно-исторической реконструкции области при по­ддержке администрации Ивановского района и Иванов­ского регионального отделения Российского военно-историческо­го общества. Среди почетных гостей -  председатель Ивоблдумы Виктор Смирнов, глава Ивановского района Сергей Низов.

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									Вадим								
							
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  • 9 минут назад
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							Барсы в своём репертуаре, чем желтее заголовок тем больше просмотров? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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