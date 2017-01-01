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30 минут назад
Массовые драки у села Иневеж в Ивановском районе
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В минувшие выходные в окрестностях села Иневеж в Ивановском районе собрались реконструкторы средневековой Руси периода от IX века до времени начала использования огнестрельного оружия на фестиваль "Кречет".
Фестиваль начался с массовых боев «стенка на стенку», продолжился штурмом стены из щитов и боем сильнейших.
Зрители могли пострелять из лука, метать копья, заниматься с мечом, а также посетить мастер-классы по ковке и ткачеству.
Желающие смогли не только примерить полный средневековый русский доспех и ощутить себя воином тех лет, но и принять участие в упражнениях и забавах людей того времени, а также отведать блюда, приготовленные по старинным рецептам из бытовавших в употреблении в то время продуктов.
Фестиваль дал возможность погрузиться каждому в былинную атмосферу, знакомую из сказок.
Организаторами фестиваля выступают клубы военно-исторической реконструкции области при поддержке администрации Ивановского района и Ивановского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Среди почетных гостей - председатель Ивоблдумы Виктор Смирнов, глава Ивановского района Сергей Низов.
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- Вадим9 минут назадБарсы в своём репертуаре, чем желтее заголовок тем больше просмотров?