Массовые драки у села Иневеж в Ивановском районе

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В минувшие выходные в окрестностях села Иневеж в Ивановском районе собрались реконструкторы средневековой Руси периода от IX века до времени начала использования огнестрельного оружия на фестиваль "Кречет"., продолжился штурмом стены из щитов и боем сильнейших.Зрители могли пострелять из лука, метать копья, заниматься с мечом, а также посетить мастер-классы по ковке и ткачеству.Желающие смогли не только примерить полный средневековый русский доспех и ощутить себя воином тех лет, но и принять участие в упражнениях и забавах людей того времени, а также отведать блюда, приготовленные по старинным рецептам из бытовавших в употреблении в то время продуктов.Фестиваль дал возможность погрузиться каждому в былинную атмосферу, знакомую из сказок.Организаторами фести­валя выступают клубы военно-исторической реконструкции области при по­ддержке администрации Ивановского района и Иванов­ского регионального отделения Российского военно-историческо­го общества. Среди почетных гостей - председатель Ивоблдумы Виктор Смирнов, глава Ивановского района Сергей Низов.