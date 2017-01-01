Выручка ТОСов на фестивале «КухонЪ» будет направлена в фонд "Ты нам нужен"

В деревне Реброво Южского района состоялся фестиваль «КухонЪ».

Он проводится четвертый раз и в этом году собрал около 3 тысяч гостей и участников.

Свои кулинарные достижения продемонстрировали 15 национально-культурных автономий, сельскохозяйственные и фермерские предприятия со всей Ивановской области, а также ТОСы из Иванова.



Все средства, вырученные ТОСами от продажи кушаний и поделок, будут направлены как взнос в копилку благотворительного марафона «Ты нам нужен!» будущего года.

Победители были удостоены дипломами от организаторов.



А гостей ждал ароматный плов, румяные драники, малосольные огурчики, холодный свекольник и южский фирменный напиток «Щепочка».



Впрочем, ряд гостей не поспели к интернациональному обеду на свежем воздухе - около 14:00 еда закончилась, хотя в это время анонсировалось только его начало.

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В перерывах между кулинарными поединками участников выступили фольклорные коллективы.