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Выручка ТОСов на фестивале «КухонЪ» будет направлена в фонд "Ты нам нужен"
В деревне Реброво Южского района состоялся фестиваль «КухонЪ».В перерывах между кулинарными поединками участников выступили фольклорные коллективы.
Он проводится четвертый раз и в этом году собрал около 3 тысяч гостей и участников.
Свои кулинарные достижения продемонстрировали 15 национально-культурных автономий, сельскохозяйственные и фермерские предприятия со всей Ивановской области, а также ТОСы из Иванова.
Все средства, вырученные ТОСами от продажи кушаний и поделок, будут направлены как взнос в копилку благотворительного марафона «Ты нам нужен!» будущего года.
Победители были удостоены дипломами от организаторов.
Он проводится четвертый раз и в этом году собрал около 3 тысяч гостей и участников.
Свои кулинарные достижения продемонстрировали 15 национально-культурных автономий, сельскохозяйственные и фермерские предприятия со всей Ивановской области, а также ТОСы из Иванова.
Все средства, вырученные ТОСами от продажи кушаний и поделок, будут направлены как взнос в копилку благотворительного марафона «Ты нам нужен!» будущего года.
Победители были удостоены дипломами от организаторов.
А гостей ждал ароматный плов, румяные драники, малосольные огурчики, холодный свекольник и южский фирменный напиток «Щепочка».
Впрочем, ряд гостей не поспели к интернациональному обеду на свежем воздухе - около 14:00 еда закончилась, хотя в это время анонсировалось только его начало.
Впрочем, ряд гостей не поспели к интернациональному обеду на свежем воздухе - около 14:00 еда закончилась, хотя в это время анонсировалось только его начало.
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Комментарии (2)
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- Ili ya36 минут назадХорошо. Только далеко. За 2 часа все вкусное закончилось. Афганской кухни не нашел.
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- рон2 минуты назадЗдорово! Нам понравилось ВСЕ!