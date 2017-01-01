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"Ивановские красавицы" сдавали нормы ГТО
На территории стадиона «Текстильщик» в Иванове в рамках Дня физкультурника прошли показательные выступления спортсменов федерации сверхлегкой авиации, а также по художественной гимнастике; открытые тренировки по боевым единоборствам и регби, турнир по мини-футболу спортсменов федерации сверхлегкой авиации, соревнования по черлидингу.Финалистки конкурса «Ивановская красавица» сдавали нормативы комплекса ГТО. По итогам этого соревнования будет определена победительница в номинации «Мисс спорт».
Спортсмены-паралимпийцы приняли участие в соревнованиях в рамках городской Параспартакиады, на специально оборудованной площадке показательные выступления хозяев с собаками по аджилити.
Состоялся турнир по баскетболу в рамках Всероссийских массовых соревнований «Оранжевый мяч».
Спортсмены-паралимпийцы приняли участие в соревнованиях в рамках городской Параспартакиады, на специально оборудованной площадке показательные выступления хозяев с собаками по аджилити.
Состоялся турнир по баскетболу в рамках Всероссийских массовых соревнований «Оранжевый мяч».
Традиция проведения Дня физкультурника положена в 1939 году.С тех пор ежегодно во вторую субботу августа этот праздник становится днем смотра физкультурного движения и мастерства спортсменов, массовой пропаганды физической культуры и спорта в стране.
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