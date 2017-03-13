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Новости
сегодня, 19:30
Съемку стрип-танцев в Иванове организовала "Молодая Гвардия Единой России"
НОВОЕ ВИДЕО танца, вызвавшего споры
История с публикацией видео, где девушки студии «Танцы 20/14» танцуют в стиле «Strip Plastic» обрастает новыми подробностями.
По информации, которую предоставили ivanovonews в администрации города Иванова, на 14 августа назначено совещание в мэрии, на котором будет рассматриваться вопрос о работе студии, а также будет создана некая «комиссия». Вероятно, она будет определять степень допустимости эротичности в указанном танце. Некоторые горячие пуританские головы настаивают на увольнении руководителя студии «Танцы 20/14».
Тем временем видео с танцем было удалено со страницы «Молодежного общественного телевидения», где оно было ранее размещено.
Кроме того оказалось, что в самом «Молодежном общественном телевидении» («МОТ») произошел раскол: «первая группа» МОТ настаивает на том, что новая страница «МОТ» в социальной сети «ВКонтакте» а также в YouTube (где и было размещено скандальное видео) – фейковые.
- Проект "Молодёжное общественное телевидение" был завершён в феврале 2017 года, - заявил его бывший руководитель Максим Казарцев. – В конце марта появилась группа клон, которая скопировала оригинальное оформление. Используя реноме успешного областного проекта, кто-то начал генерировать контент и вкладывать в него сомнительные смыслы.
Судя по информации в сети, первая группа «МОТ» создавалась в мае 2016 года под патронажем бывшего заместителя губернатора Ивановской области Виталия Ильюшкина и его журнала «Власть. Ивановская область».
В середине 2016 года «МОТ» получил бюджетное финансирование – область выделила 100 тысяч рублей в качестве гранта на покупку техники. Судя по всему, грант проводился через «Молодую Гвардию «Единой России».
Как удалось выяснить ivanovonews, съемку и монтаж танца Strip Plastic проводили именно представители «Молодой Гвардии «ЕР» - Дмитрий Ларин (называющий себя координатором проекта «МОТ») и Юлия Смирнова. (ФОТО авторов - прилагается)
Кроме того в новый состав «МОТ» входят и другие представители ивановского городского штаба «Молодой Гвардии «ЕР» - Сергей Пономарев и Максим Рыбаков.
Студия «Танцы 20/14» функционирует в рамках муниципального учреждения «Молодежный центр». (Руководитель – Константин Казарин) Занятия проводятся для детей от 3 лет и старше
Студией успешно руководит Светлана Смирнова. В частности, совсем недавно студия завоевала Гран-при на всероссийском театрально-танцевальном чемпионате «Триумф» в Москве, где соревновались более 60 танцоров в возрасте от 6 до 28 лет.
Вызвавший горячие споры стиль Strip Plastic действительно преподается в студии. Как указывается на странице студии, «…Strip Plastic объединяет в себе пластику – искусство владения своим телом, умение двигаться грациозно и завораживающе, и элементы стриптиза – движения соблазняющие, дразнящие». При этом представители студии оговаривают, что на эти занятия приглашается молодежь в возрасте от 16 лет и старше.
Стоит отметить, что Strip Plastic (как видно из прилагаемого видео) танцевали не раз на многих городских мероприятиях (в том числе в рамках мероприятий «Молодежного центра» в Серебряном городе), однако ранее он не вызывал столь бурной реакции городских чиновников.
Этому стиля танца обучают и в других студиях города, например, ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ.
По информации, которую предоставили ivanovonews в администрации города Иванова, на 14 августа назначено совещание в мэрии, на котором будет рассматриваться вопрос о работе студии, а также будет создана некая «комиссия». Вероятно, она будет определять степень допустимости эротичности в указанном танце. Некоторые горячие пуританские головы настаивают на увольнении руководителя студии «Танцы 20/14».
Тем временем видео с танцем было удалено со страницы «Молодежного общественного телевидения», где оно было ранее размещено.
Кроме того оказалось, что в самом «Молодежном общественном телевидении» («МОТ») произошел раскол: «первая группа» МОТ настаивает на том, что новая страница «МОТ» в социальной сети «ВКонтакте» а также в YouTube (где и было размещено скандальное видео) – фейковые.
- Проект "Молодёжное общественное телевидение" был завершён в феврале 2017 года, - заявил его бывший руководитель Максим Казарцев. – В конце марта появилась группа клон, которая скопировала оригинальное оформление. Используя реноме успешного областного проекта, кто-то начал генерировать контент и вкладывать в него сомнительные смыслы.
Судя по информации в сети, первая группа «МОТ» создавалась в мае 2016 года под патронажем бывшего заместителя губернатора Ивановской области Виталия Ильюшкина и его журнала «Власть. Ивановская область».
В середине 2016 года «МОТ» получил бюджетное финансирование – область выделила 100 тысяч рублей в качестве гранта на покупку техники. Судя по всему, грант проводился через «Молодую Гвардию «Единой России».
Как удалось выяснить ivanovonews, съемку и монтаж танца Strip Plastic проводили именно представители «Молодой Гвардии «ЕР» - Дмитрий Ларин (называющий себя координатором проекта «МОТ») и Юлия Смирнова. (ФОТО авторов - прилагается)
Кроме того в новый состав «МОТ» входят и другие представители ивановского городского штаба «Молодой Гвардии «ЕР» - Сергей Пономарев и Максим Рыбаков.
Студия «Танцы 20/14» функционирует в рамках муниципального учреждения «Молодежный центр». (Руководитель – Константин Казарин) Занятия проводятся для детей от 3 лет и старше
Студией успешно руководит Светлана Смирнова. В частности, совсем недавно студия завоевала Гран-при на всероссийском театрально-танцевальном чемпионате «Триумф» в Москве, где соревновались более 60 танцоров в возрасте от 6 до 28 лет.
Вызвавший горячие споры стиль Strip Plastic действительно преподается в студии. Как указывается на странице студии, «…Strip Plastic объединяет в себе пластику – искусство владения своим телом, умение двигаться грациозно и завораживающе, и элементы стриптиза – движения соблазняющие, дразнящие». При этом представители студии оговаривают, что на эти занятия приглашается молодежь в возрасте от 16 лет и старше.
Стоит отметить, что Strip Plastic (как видно из прилагаемого видео) танцевали не раз на многих городских мероприятиях (в том числе в рамках мероприятий «Молодежного центра» в Серебряном городе), однако ранее он не вызывал столь бурной реакции городских чиновников.
Этому стиля танца обучают и в других студиях города, например, ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ.
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Комментарии (2)
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- Ili ya40 минут назадНу вот опять реклама этой фирмы. Денег хоть взяли?
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- Ili ya4 минуты назадХороший танец. Место наверно не удобное, а так отлично.
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