Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Похожие новости

Новости

50 минут назад

Пропавшую в Иванове 14-летнюю девочку нашли в Родниках


14-летняя Кристина Старостенкова найдена. Напомним, 8 августа девочка ушла из дома на улице Богдана Хмельницкого в Иванове и пропала. Сегодня подростка нашли. Кристина гуляла с друзьями в Родниках. Родители за ней уже выехали. С ними, как и с девочкой, сотрудники полиции проведут профилактические беседы, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: подросток поиск розыск полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 468
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове байкер врезался в автомобиль: мотоцикл вспыхнул, как спичка
				
сегодня, 13:34

				

				В Иванове байкер врезался в автомобиль: мотоцикл вспыхнул, как спичка 
								

					
 ВИДЕО момента столкновения и пожара
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1747						
    •