Пропавшую в Иванове 14-летнюю девочку нашли в Родниках





14-летняя Кристина Старостенкова найдена. Напомним, 8 августа девочка ушла из дома на улице Богдана Хмельницкого в Иванове и пропала. Сегодня подростка нашли. Кристина гуляла с друзьями в Родниках. Родители за ней уже выехали. С ними, как и с девочкой, сотрудники полиции проведут профилактические беседы, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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