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10.08.2017 12:01В Иванове пропала 14-летняя девочка
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50 минут назад
Пропавшую в Иванове 14-летнюю девочку нашли в Родниках
14-летняя Кристина Старостенкова найдена. Напомним, 8 августа девочка ушла из дома на улице Богдана Хмельницкого в Иванове и пропала. Сегодня подростка нашли. Кристина гуляла с друзьями в Родниках. Родители за ней уже выехали. С ними, как и с девочкой, сотрудники полиции проведут профилактические беседы, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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