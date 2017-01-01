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57 минут назад

В Иванове байкер врезался в автомобиль: мотоцикл вспыхнул, как спичка

ВИДЕО момента столкновения и пожара


Как мы сообщали ранее, вчера, 11 августа, около 16.30 в районе дома №4 на Кохомском шоссе в областном центре произошло ЧП. Мотоциклист врезался в двигавшийся впереди автомобиль "Рено Логан", после чего байк вспыхнул. Загорелось также заднее правое колесо машины.

Судя по кадрам, оказавшимся в распоряжении нашей редакции, за мгновение до столкновения байкер успел соскочить с мотоцикла, что, возможно, спасло ему жизнь.

По данным ГУ МЧС по Ивановской области, в результате ДТП есть пострадавший. Вероятно, мотоциклист все-таки получил какие-то травмы. 



ключевые слова: ДТП мотоцикл автомобиль пожар
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • 53 минуты назад
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										-1
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							Отсутствие мозгов у водятеля мото-это факт.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 35 минут назад
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										+1
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							не понял, а чё все тормозили и не тушили машину???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		В Иванове байкер врезался в автомобиль: мотоцикл вспыхнул, как спичка
				
59 минут назад

				

				В Иванове байкер врезался в автомобиль: мотоцикл вспыхнул, как спичка 
								

					
 ВИДЕО момента столкновения и пожара
				

				

	    			
    
	    				
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