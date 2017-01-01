Похожие новости
-
вчера, 17:42В Иванове прямо на проезжей части сгорел мотоцикл
-
(0)
- 2816
- 2
-
Новости
57 минут назад
В Иванове байкер врезался в автомобиль: мотоцикл вспыхнул, как спичка
ВИДЕО момента столкновения и пожара
Как мы сообщали ранее, вчера, 11 августа, около 16.30 в районе дома №4 на Кохомском шоссе в областном центре произошло ЧП. Мотоциклист врезался в двигавшийся впереди автомобиль "Рено Логан", после чего байк вспыхнул. Загорелось также заднее правое колесо машины.
Судя по кадрам, оказавшимся в распоряжении нашей редакции, за мгновение до столкновения байкер успел соскочить с мотоцикла, что, возможно, спасло ему жизнь.
По данным ГУ МЧС по Ивановской области, в результате ДТП есть пострадавший. Вероятно, мотоциклист все-таки получил какие-то травмы.
ключевые слова: ДТП мотоцикл автомобиль пожар
- оцените новость:
-
(1)
- 578
- 2
Комментарии (2)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- vofchik53 минуты назадОтсутствие мозгов у водятеля мото-это факт.
-
- макссс35 минут назадне понял, а чё все тормозили и не тушили машину???
Новость дня
59 минут назадВ Иванове байкер врезался в автомобиль: мотоцикл вспыхнул, как спичка
ВИДЕО момента столкновения и пожара
-
(1)
- 600