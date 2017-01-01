В Иванове байкер врезался в автомобиль: мотоцикл вспыхнул, как спичка

ВИДЕО момента столкновения и пожара





Как мы сообщали ранее, вчера, 11 августа, около 16.30 в районе дома №4 на Кохомском шоссе в областном центре произошло ЧП. Мотоциклист врезался в двигавшийся впереди автомобиль "Рено Логан", после чего байк вспыхнул. Загорелось также заднее правое колесо машины.

Судя по кадрам, оказавшимся в распоряжении нашей редакции, за мгновение до столкновения байкер успел соскочить с мотоцикла, что, возможно, спасло ему жизнь.

По данным ГУ МЧС по Ивановской области, в результате ДТП есть пострадавший. Вероятно, мотоциклист все-таки получил какие-то травмы.

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