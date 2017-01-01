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Новости

18 минут назад

Парочка из Ивановской области угнала в Смоленске автомобиль, чтобы добраться домой

Угонщиков задержали на трассе Москва-Минск


У жителя Смоленска угнали автомобиль, припаркованный во дворе его дома. Мужчина обратился с заявлением в полицию. Как сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области, незамедлительно был введен план «Перехват». И вскоре угонщиков задержали на трассе Москва-Минск в районе города Ярцево. Ими оказались двое жителей Ивановской области – 53-летняя женщина и 41-летний мужчина. Полиции они заявили, что у них сломалась машина, и чтобы добраться в родной регион, они решились на угон – разбили боковое стекло, проникли в салон и сумели завести автомобиль. Возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: автомобиль угон кража полиция
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