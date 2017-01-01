«Текстильщик» выиграл у «Спартака»





Сегодня состоялся очередной матч Первенства России по футболу. Костромской «Спартак» принимал на своем поле ивановский «Текстильщик». «Красно-черным» удалось вырвать победу на последних минутах, забив с углового. Автор мяча в ворота костромичей – Сергей Костин. 0:1 – победа «Текстильщика».

Следующий матч подопечные Вадима Евсеева проведут 18 августа в Иванове, где примут команду ЦРФСО (Смоленск). Начало матча - в 18:30.

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