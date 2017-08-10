Выяснилось, зачем бетонировали клен в сквере у ивановского дома-корабля

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Ранее мы публиковали фото, на который какие-то люди бетонируют клен в сквере у дома-корабля в Иванове. И многим сначала было непонятно, кто и зачем это делает.

В конце рабочего дня выяснилось, что это было нужно для создания вокруг дерева скульптурной композиции из человеческих пальцев – своего рода символ в Год экологии.

Вот только остается вопрос, а не повредит ли такая эко-скульптура самому дереву, его корневой системе?

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