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сегодня, 12:41В ивановском сквере забетонировали клен
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8 минут назад
Выяснилось, зачем бетонировали клен в сквере у ивановского дома-корабля
ФОТО
Ранее мы публиковали фото, на который какие-то люди бетонируют клен в сквере у дома-корабля в Иванове. И многим сначала было непонятно, кто и зачем это делает.
В конце рабочего дня выяснилось, что это было нужно для создания вокруг дерева скульптурной композиции из человеческих пальцев – своего рода символ в Год экологии.
Вот только остается вопрос, а не повредит ли такая эко-скульптура самому дереву, его корневой системе?
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