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47 минут назад
Участники группы «Дискотека Авария» попали в базу данных «Миротворца»
За "незаконную концертную деятельность" в Крыму
Участников группы «Дискотека Авария» включили в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает телеканал RT. Владельцы сайта сделали это за то, что музыканты группы вели «незаконную концертную деятельность» в Крыму.
Напомним, из российских музыкантов в базе «Миротворца» уже Юрий Лоза, Гарик Сукачёв, Сергей Галанин, Сергей Мазаев. Все – за посещение Крыма.
ключевые слова: "Дискотека Авария" Украина Крым сайт "Миротворец"
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