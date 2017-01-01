Участники группы «Дискотека Авария» попали в базу данных «Миротворца»

За "незаконную концертную деятельность" в Крыму







Участников группы «Дискотека Авария» включили в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает телеканал RT. Владельцы сайта сделали это за то, что музыканты группы вели «незаконную концертную деятельность» в Крыму.

Напомним, из российских музыкантов в базе «Миротворца» уже Юрий Лоза, Гарик Сукачёв, Сергей Галанин, Сергей Мазаев. Все – за посещение Крыма.

поделиться ссылкой:

