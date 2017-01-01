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сегодня, 17:42
В Иванове прямо на проезжей части сгорел мотоцикл
ФОТО, ВИДЕО
Сегодня около 16.30 в Сухово-Дерябихском микрорайоне областного центра прямо на проезжей части дороги вспыхнул мотоцикл. На месте происшествия работал пожарный расчет.
Очевидцы говорят, что вокруг сгоревшего байка ходил человек в мотоэкипировке. Он ли был за рулем в тот момент, когда мотоцикл загорелся, неизвестно. Информация уточняется.
Фото, видео: ВКонтакте / Автопартнер
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