В Иванове прямо на проезжей части сгорел мотоцикл

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Сегодня около 16.30 в Сухово-Дерябихском микрорайоне областного центра прямо на проезжей части дороги вспыхнул мотоцикл. На месте происшествия работал пожарный расчет.

Очевидцы говорят, что вокруг сгоревшего байка ходил человек в мотоэкипировке. Он ли был за рулем в тот момент, когда мотоцикл загорелся, неизвестно. Информация уточняется.



Фото, видео: ВКонтакте / Автопартнер

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