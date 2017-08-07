В Иванове прокуратура проверила дом после выхода репортажа «Губернии»

По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении





52-м домом на улице Калинина в Иванове заинтересовалась Октябрьская районная прокуратура. Надзорный орган провёл проверку по следам репортажа программы «Губерния».

В понедельник мы рассказывали об опасениях жителей за свои жизни и здоровье. С кровли на площадку у подъезда упал кусок цемента. К счастью, в тот момент у входных дверей никого не было. Жильцы 52-го дома поясняли, что трещины видны и на выступающих частях кровли у других подъездов. Бетонные основания балконов также давно разрушаются. При этом жалобы в управляющую компанию «РСУ-Прогресс» результата не приносят.

После репортажа состоянием дома и бездействием коммунальщиков заинтересовался муниципальный жилищный контроль. И уже в середине недели управляющая организация приступила к ремонту. Свою проверку провела Октябрьская прокуратура.

Сегодня стало известно, что возбуждено дело об административном правонарушении - его рассмотрит мировой суд. Кроме того, в адрес руководства компании внесено представление с требованием обеспечить безопасность жителей.

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