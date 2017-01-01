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Новости

54 минуты назад

В Фурманове открывается новый кинозал


26 августа в Центральном дворце культуры города Фурманов в рамках реализации гранта Фонда кино состоится открытие кинозала. Мероприятие приурочено к празднованию дня города

Напомним, в 2016 году фурмановский Центральный Дворец Культуры выиграл грант по поддержке кинотеатров в малых городах (с численностью жителей до 100 тысяч человек) на приобретение современного кинопроекционного оборудования для кинозала.

Конкурс проводился Фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии по поручению Правительства Российской Федерации в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек.

На выделенные средства в размере 5 миллионов рублей были приобретены экран, современное кино- и звуковое оборудование.

На средства местного бюджета в сумме 800 тысяч рублей выполнен ремонт здания.

Отметим, что в рамках реализации гранта Фонда кино в регионе были открыты кинозалы в г. Тейково (кинотеатр «ХоумЛэнд Синема Тейково»), в г. Родники (кинозал «Лидер» в одноимённом доме культуры, 10 июня); в г. Вичуга (кинозал в доме культуры «Машиностроитель», 24 июня).



ключевые слова: кинозал
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