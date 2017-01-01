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сегодня, 16:13
Ивановская областная дума стала использовать Telegram
А также соцсети
Ивановская областная дума завела официальные аккаунты в социальных сетях. Теперь узнавать последние новости о деятельности регионального парламента можно и там.
ОК: https://www.ok.ru/ivoblduma
FB: https://www.facebook.com/ivoblduma/
«Кроме того, приглашаем вас подписаться на наш канал в Telegram: https://t.me/ivoblduma», - говорится в сообщении пресс-службы Ивоблдумы.
ключевые слова: областная дума соцсети
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Комментарии (1)
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- GraveDiggerG19 минут назадв телеграмме же террористы, опасно, а то не в тот чат зайдут и все, сразу же статья, а нам тут одним без избранников оставаться
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