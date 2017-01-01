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Новости

сегодня, 16:13

Ивановская областная дума стала использовать Telegram

  А также соцсети


Ивановская областная дума завела официальные аккаунты в социальных сетях. Теперь узнавать последние новости о деятельности регионального парламента можно и там.

ВК: https://vk.com/ivoblduma

ОК: https://www.ok.ru/ivoblduma

FB: https://www.facebook.com/ivoblduma/

«Кроме того, приглашаем вас подписаться на наш канал в Telegram: https://t.me/ivoblduma», - говорится в сообщении пресс-службы Ивоблдумы.



ключевые слова: областная дума соцсети
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									GraveDiggerG								
							
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  • 19 минут назад
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							в телеграмме же террористы, опасно, а то не в тот чат зайдут и все, сразу же статья, а нам тут одним без избранников оставаться 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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