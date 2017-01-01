Ивановская областная дума стала использовать Telegram

А также соцсети





Ивановская областная дума завела официальные аккаунты в социальных сетях. Теперь узнавать последние новости о деятельности регионального парламента можно и там.

ВК: https://vk.com/ivoblduma

ОК: https://www.ok.ru/ivoblduma

FB: https://www.facebook.com/ivoblduma/

«Кроме того, приглашаем вас подписаться на наш канал в Telegram: https://t.me/ivoblduma», - говорится в сообщении пресс-службы Ивоблдумы.

поделиться ссылкой:

