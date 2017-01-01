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сегодня, 15:57

Скандал со съемками ивановских школьниц, танцующих стрип-дэнс, набирает обороты

Руководитель проекта «Молодёжное общественное телевидение» утверждает, что видео снимали не они


Сегодня мы опубликовали заметку и ролик о том, как ивановские школьницы танцуют стрип-дэнс. Видео под названием «Танцевальная студия 20/14. Мастер-класс Strip Plastic» было взято с аккаунта «Молодежное Телевидение» на видеохостинге YouTube. В заставке ролика появляются титры: сначала – «Молодежное общественное телевидение», а затем – «Видео произведено в сотрудничестве и при поддержке комитета молодежной политики физической культуры и спорта администрации г. Иваново» (с официальным логотипом областного центра). 

Через некоторое время после публикации с нами на связь вышел руководитель проекта «Молодёжное общественное телевидение» Максим Казарцев. Он заявил, что данное видео никакого отношения к его проекту не имеет. Вот что он нам рассказал:
«Видео, размещённое на сайте, не имеет никакого отношения к проекту "Молодёжное общественное телевидение". Финальное мероприятие проекта "Молодежный Медиафорум" состоялось 21 декабря 2016 года, а последнее видео было опубликовано 23 февраля 2017 года. Проект был завершён.
Однако в конце марта появилась группа клон, которая скопировала всё оригинальное оформление.
Я обратился в поддержку сети ВКонтакте с просьбой заблокировать группу, но получил отказ, так как "Молодёжное общественное телевидение" не является официальной организацией и товарный знак не зарегистрирован.
Мои предположения оправдались. В итоге, используя реноме успешного областного проекта, кто-то начал генерировать контент и вкладывать в него сомнительные смыслы».

Видимо, то же касается и видеохостинга YouTube.
Также Максим выслал нам скрины его переписки с администрацией соцсети, в которой он требует удалить фэйковый аккаунт. Однако ВК этого так и не сделало.
Как бы там ни было, кто бы ни снимал этот видеоролик, факт остается фактом: ивановские школьницы танцуют стрип-дэнс под песню, в том числе про наркотики, в которой очень много нецензурной брани на английском языке.



ключевые слова: школьницы танцы стрип-дэнс видеоролик скандал
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									иванова								
							
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  • сегодня, 16:15
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										+1
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							После просмотра этой тошнотины, бездарной и корявой, мужики могут импотентами стать !								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									surprizka								
							
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  • сегодня, 16:18
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										0
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							Да и основной то канал качеством не блещет, хоть бы поучились основам съемки								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									типичное Иваново								
							
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  • 48 минут назад
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							Простите, я тут перевод надыбал этой песенки. И это все делают за бюджетные деньги при содействии гос.органов??? 
    

    
"Я оставил свою девочку дома, я ее больше не люблю
    
И она никогда не узнает этого, эти чертовски глаза, на которых я смотрю
    
Позвольте мне увидеть эту задницу, посмотрите на все эти деньги
    
И я тоже опустошил свои карты.
    
Теперь я трахаюсь, опираясь на это
    
Принесите свою любовь ребенку, я могу принести мне стыд
    
Принесите наркотики ребенку, я могу принести свою боль
    
Я получил свое сердце прямо здесь, я получил свои шрамы прямо здесь
    
Принеси чашку, я могу принести напиток
    
Принесите свое тело ребенку, я могу принести вам славу
    
Это тоже мои проклятые слова
    
Просто позволь мне погубить тебя!"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
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  • 39 минут назад
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										0
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							ты это из прошлой темы взял уже выкладывали 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									типичное Иваново								
							
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  • 34 минуты назад
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							ах, да! но взял у гугла я)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • 32 минуты назад
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							да какая разница какая музыка. Щас все иностранная музыка с таким подчерком. Не понимаю в чем признак скандала? Стрип пластика это не значит, что данные люди пойдут  не по тому пути. Jazz Funk Hip Hop. Hustl,House  и т дю Их кучу направлений.Запрещающего тут ничего нет . Но с другой стороны я вижу тупо рекламу этой школы, которая ничего не добилась для города Иванова и т д . И меня расстраивает,что коллективы, которые реально выигрывают Гран При на различных фестивалях на наше местное ТВ не попадают никогда.(их полно от русско-народного до эстрады)И я не понимаю че-то тут Барс так мусолит эту тему. Максимум тут что может быть -это нарушение авторских прав. То есть использование заставки и т д. У каждого своя точка зрения, я высказал свою. Прошу никого не обижаться)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 18 минут назад
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							Ребят, песню студия наверное из открытых источников взяла, уж какую музыку по радио крутят, такую и слушают люди. И вы сами вряд ли переводите все песни, которые вам нравятся. 
    
А вот с тем, что в СМИ не освещают успехи танцевальных коллективов, и этого в том числе, соглашусь. И в ближайшие города ребята ездят, и в Москву-Питер, и за границу, привозят призовые места и гран-при. Крайне редко об этом пишут. А знаете почему - рейтинг такие публикации не поднимают. Гораздо больше интереса вызывают школьницы, танцующие стрип-данс.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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