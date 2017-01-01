Скандал со съемками ивановских школьниц, танцующих стрип-дэнс, набирает обороты

Руководитель проекта «Молодёжное общественное телевидение» утверждает, что видео снимали не они





Сегодня мы опубликовали заметку и ролик о том, как ивановские школьницы танцуют стрип-дэнс. Видео под названием «Танцевальная студия 20/14. Мастер-класс Strip Plastic» было взято с аккаунта «Молодежное Телевидение» на видеохостинге YouTube. В заставке ролика появляются титры: сначала – «Молодежное общественное телевидение», а затем – «Видео произведено в сотрудничестве и при поддержке комитета молодежной политики физической культуры и спорта администрации г. Иваново» (с официальным логотипом областного центра).

Через некоторое время после публикации с нами на связь вышел руководитель проекта «Молодёжное общественное телевидение» Максим Казарцев. Он заявил, что данное видео никакого отношения к его проекту не имеет. Вот что он нам рассказал:

«Видео, размещённое на сайте, не имеет никакого отношения к проекту "Молодёжное общественное телевидение". Финальное мероприятие проекта "Молодежный Медиафорум" состоялось 21 декабря 2016 года, а последнее видео было опубликовано 23 февраля 2017 года. Проект был завершён.

Однако в конце марта появилась группа клон, которая скопировала всё оригинальное оформление.

Я обратился в поддержку сети ВКонтакте с просьбой заблокировать группу, но получил отказ, так как "Молодёжное общественное телевидение" не является официальной организацией и товарный знак не зарегистрирован.

Мои предположения оправдались. В итоге, используя реноме успешного областного проекта, кто-то начал генерировать контент и вкладывать в него сомнительные смыслы».



Видимо, то же касается и видеохостинга YouTube.

Также Максим выслал нам скрины его переписки с администрацией соцсети, в которой он требует удалить фэйковый аккаунт. Однако ВК этого так и не сделало.

Как бы там ни было, кто бы ни снимал этот видеоролик, факт остается фактом: ивановские школьницы танцуют стрип-дэнс под песню, в том числе про наркотики, в которой очень много нецензурной брани на английском языке.

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