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Новости

15 минут назад

28-летнего жителя Ивановской области будут судить за сексуальные издевательства над малолетней внучкой его сожительницы


Завершено предварительное следствие по обвинению жителя г. Тейково совершении двух преступлений. Он обвиняется по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

По версии следствия, в августе 2012 года 28-летний житель Тейкова оставаясь в ночное время в доме своей сожительницы один на один с её малолетней внучкой, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершал в отношении неё особо тяжкие преступления. В силу своего малолетнего возраста девочка не могла оказать преступнику сопротивления. О случившемся стало известно только в апреле 2017 года. Всё это время девочка жила в страхе за свою жизнь и здоровье.

По ходатайству следователя в отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.



ключевые слова: ребенок сексуальное насилие
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