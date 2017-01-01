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Новости

42 минуты назад

В Иванове сотрудники УГИБДД провели очередной рейд по тонировке

Результаты


10 августа сотрудники Госавтоинспекции на одной из центральных улиц областного центра с 15.00 до 17.00 выявляли и пресекали правонарушения, связанные с управлением транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности.

Сотрудники дорожной полиции проверяли, чтобы у автомобилей на лобовом и передних боковых стеклах отсутствовала тонировка, не предусмотренная заводом-изготовителем, пропускаемость света которой ниже допустимых норм. К примеру, светопропускаемость лобового стекла не должна быть ниже 75%, а боковых передних стекол – 70 %.

Останавливая автомобили, инспекторы ДПС замеряли степень светопропускания тонированных стекол с помощью специальных сертифицированных приборов. За время проведения мероприятия к административной ответственности были привлечены 25 водителей, 17 из которых устранили нарушение на месте.

«8 водителей удалить тонировку со стекол отказались, в связи с чем получили требования об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», - говорится в сообщении УГИБДД по Ивановской области.



ключевые слова: автомобили стекла тонировка ГИБДД рейд
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 31 минуту назад
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    • 
										+1
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							ой как вы задрали с этой тонировкой, - хотят себе мордЛица заклеить - пускай хоть серебрянкой покрасят, - переделать закон - что при ДТП с их участием они виновны на 99% и штраф при ДТП с тонером от 50тр до 500тр в зависимости от тяжести ДТП, - если даже не виновен 50тр
    
 и всё! - Зачем рейды, что их ловить - уехал с дтп - ловите!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
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  • 2 минуты назад
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										0
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							А мне интересней фраза "Устранить причины и условия"
    
Причина - ну это тонировка, адназначна. А условия? Погода? Светобоязнь?Наличие автомобиля?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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