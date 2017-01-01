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В Иванове сотрудники УГИБДД провели очередной рейд по тонировке
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10 августа сотрудники Госавтоинспекции на одной из центральных улиц областного центра с 15.00 до 17.00 выявляли и пресекали правонарушения, связанные с управлением транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности.
Сотрудники дорожной полиции проверяли, чтобы у автомобилей на лобовом и передних боковых стеклах отсутствовала тонировка, не предусмотренная заводом-изготовителем, пропускаемость света которой ниже допустимых норм. К примеру, светопропускаемость лобового стекла не должна быть ниже 75%, а боковых передних стекол – 70 %.
Останавливая автомобили, инспекторы ДПС замеряли степень светопропускания тонированных стекол с помощью специальных сертифицированных приборов. За время проведения мероприятия к административной ответственности были привлечены 25 водителей, 17 из которых устранили нарушение на месте.
«8 водителей удалить тонировку со стекол отказались, в связи с чем получили требования об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», - говорится в сообщении УГИБДД по Ивановской области.
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и всё! - Зачем рейды, что их ловить - уехал с дтп - ловите!
Причина - ну это тонировка, адназначна. А условия? Погода? Светобоязнь?Наличие автомобиля?