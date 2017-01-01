В Иванове сотрудники УГИБДД провели очередной рейд по тонировке

Результаты





10 августа сотрудники Госавтоинспекции на одной из центральных улиц областного центра с 15.00 до 17.00 выявляли и пресекали правонарушения, связанные с управлением транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности.

Сотрудники дорожной полиции проверяли, чтобы у автомобилей на лобовом и передних боковых стеклах отсутствовала тонировка, не предусмотренная заводом-изготовителем, пропускаемость света которой ниже допустимых норм. К примеру, светопропускаемость лобового стекла не должна быть ниже 75%, а боковых передних стекол – 70 %.

Останавливая автомобили, инспекторы ДПС замеряли степень светопропускания тонированных стекол с помощью специальных сертифицированных приборов. За время проведения мероприятия к административной ответственности были привлечены 25 водителей, 17 из которых устранили нарушение на месте.

«8 водителей удалить тонировку со стекол отказались, в связи с чем получили требования об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», - говорится в сообщении УГИБДД по Ивановской области.

поделиться ссылкой:

